Acceso a la Justicia: Es una ingenuidad de Bachelet darle otra oportunidad al régimen

Jhoan Meléndez / 9 sep 2019.- El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, calificó como “una ingenuidad de Michelle Bachelet” otorgarle una nueva oportunidad de entendimiento al Gobierno de Nicolás Maduro, pues dice que “es un gobierno que no tiene palabra y no cumple sus obligaciones”.



“Yo no dudo de la buena fe que tiene la Alta Comisionada, sin embargo, si dudo del Gobierno oficialista porque precisamente ahora, unos días antes que esta diera su informe y que le negaron la entrada a dos representantes de su oficina, se le permite a estos tener acceso a Ramo Verde. Esto es un tira y afloja de acuerdo a la conveniencia, una vieja táctica del gobierno”, señala Daniels en entrevista a América Digital.

En ese sentido dijo que “todavía no hay un acuerdo entre estas partes, lo que da oportunidad al Gobierno de si le parece decirle a los representantes de Bachelet que hasta aquí llegaron”.

Además lamentó que la expresidenta chilena “no hizo ninguna alusión a la propuesta de que se establezca “una comisión internacional para investigar caso Venezuela la cual sería complementaria al trabajo de la ONU”.

“Estos informes dan conciencia de lo que pasa en Venezuela y que lo que denuncian las ONG no es ficción. Pedimos que haya algo más allá y este informe se remita a la CPI y hayan responsabilidades del tipo penal”, puntualizó.

