Abrams: Activar el TIAR no implica una acción militar en Venezuela

Oleg Kostko / 10 sep 2019.- El representante especial para Venezuela en el Departamento de Estado de Estados Unidos, Elliott Abrams, declaró que el hecho de que se llegue a activar el TIAR no implica una acción militar en Venezuela.

“Es volver a reunir el órgano de consulta de los estados miembros para conversar sobre qué pasos tomar. Es equivocado pensar, alguna gente lo hace, oh esto es acción militar, esto es la invasión”, indicó Abrams durante una conferencia de prensa virtual desde Bruselas reseñada por VOA Noticias.

“Si piensas en la crisis en Venezuela, tiene un gran impacto en toda la región, comenzando con el flujo de refugiados, pero también el tráfico de narcóticos y la actividad de las guerrillas de las FARC y el ELN y está la pregunta de la diseminación de regímenes opresivos no democráticos como oposición a la consolidación de la democracia en la región”, agregó.

Explicó que “hemos apoyado esta idea que viene principalmente de países sudamericanos para reactivar este órgano de consulta para hablar sobre formas en las que los países miembros, firmantes de este tratado, el TIAR, puede integrar mejor las respuestas a la crisis en Venezuela”.

Reiteró que la opción militar sigue estando presente para la administración de La Casa Blanca, aunque de momento no es la política que se está usando. “El presidente ha dicho todas las opciones están sobre la mesa, siempre están. No me sorprende que el presidente diga eso. Es una declaración de un hecho, tenemos esas opciones, existen. Esa no es nuestra política. Nuestra política ahora es presión económica, financiera, diplomática y política al régimen. Eso es lo que estamos haciendo”.

Ejercicios en Colombia

En cuanto a los ejercicios militares ordenados por Maduro en la frontera con Colombia dijo que esperaba que esto solo fuese un acto político y no una cortina para una acción militar. “Tengo la esperanza que sea solo un acto político sin ningún significado militar o de seguridad y espero que las fuerzas armadas de Venezuela no permitan que Maduro los lleve a riesgos adicionales. Tengo que esperanza que no sean lo suficientemente locos para involucrarse en ningún ataque en Colombia. Ciertamente Colombia tendrá el total apoyo de EE.UU. si eso ocurre”.

