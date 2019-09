ABP respondió a Ramos Allup: Por las trochas se pone a salvo la dignidad

ND / 13 sep 2019 – El partido Alianza al Bravo Pueblo respondió este viernes a unos comentarios del líder de AD y diputado al parlamento, Henry Ramos Allup, quien criticó a quienes se han ido del país “cruzando por una trocha” y ahora tratan de decir cómo hacer las cosas, aunque no mencionó a ninguna persona directamente.

“Por las trochas han conseguido preservar su libertad llegando a tierra colombiana, miles de mujeres y hombres que son perseguidos por los esbirros de Maduro, Diosdado, Jorge y Deisy Rodríguez. Por las trochas huyeron más de 30 diputados, los magistrados del TSJ legitimo, militares y policías que asumieron el art 350 Constitucional, así como trabajadores de PDVSA, La Marina Mercante, productores agropecuarios, empresarios, periodistas y artistas que no tienen relación, ni arreglos pecaminosos con las mafias de la narcotirania”, posteó la cuenta Twitter de ABP.

La organización política agregó que “por las trochas se pone a salvo la dignidad, escapando en medio de grandes riesgos, de un régimen al que le enseñamos que habemos venezolanos que no nos rendimos ni vendemos nuestra conciencia por un plato de lentejas. #yosimefuiporlatrocha”.

Comentarios polémicos de Ramos Allup



Más temprano, Ramos Allup indicó que siempre toma precauciones y cargó contra quienes quieren estar en el exterior y se fueron “cruzando una trocha” que tratan de decir ahora como hacer las cosas a quienes aún permanecen en el país así como a “valientes a control remoto,”, aunque no se especificó a una persona en particular.

“Tampoco me pongo de papayita para que me vengan a atropellar ni tampoco me voy a ir por una trocha o un riachuelo como vimos por allí un tipo cruzando una trocha y ahora diciéndonos desde el exterior cómo hacer las cosas cuando mientras estuvo aquí no dijo ni pío porque también tenemos esos valientes a control remoto, quedamos aquí el presidente Guaidó, Simón Calzadilla y yo que tomo mis precauciones”, agregó Ramos Allup desde el acto del aniversario 78 de AD.

Cabe acotar que Antonio Ledezma (fundador de ABP) y el diputado de la Asamblea Nacional, Richard Blanco, salieron del país usando trochas, debido a que eran buscados por las autoridades del Gobierno de Nicolás Maduro.

