Abogado Gustavo Manzo: La AN no está en desacato

Anaisa Rodríguez / 25 sep 2019.- El profesor de derecho constitucional de la UCV y Unimet, Gustavo Alberto Manzo Ugas, explicó este miércoles que la Constitución de Venezuela no establece la figura del desacato, y que por ende son incorrectas las sentencias emitidas por el TSJ.

“Las sentencias van dirigidas a personas, una institución (…) no puede entrar en desacato y en toda la legislación venezolano no dice nada sobre el desacato. Esto fue creado por la Sala Constitucional, y el TSJ sin ser juez penal. Hay que resaltar que aquí quien aplica penas según el ordenamiento jurídico es un tribunal con competencia penal y criminal”, dijo en entrevista con Tv Venezuela.

Recordó que toda esta situación se derivó de las elecciones parlamentarias del año 2015 y resaltó “amaneciendo el 2016 se sucede una sentencia cautelar de la sala constitucional del TSJ, cuando ya los diputados tenían una carta de proclamación del CNE”.

Manzo Ugas, detalló que una sentencia cautelar es una decisión que se toma antes de que termine un juicio, y no es una sentencia definitiva y firme de un tribunal. “Los diputados ya habían sido aprobados por el CNE y la única forma de perder esa condición es por una decisión definitiva y firme de un tribunal, y no por una medida cautelar. Esto no es posible hacerlo en términos judiciales”, sentenció.

Asimismo, refirió que la incorporación de los diputados del Psuv y el Gran Polo Patriótico no es constitucional. “Nada de lo que está pasando es correcto, me da preocupación porque la situación es toda enredada y en estos casos tenemos que agarrarnos al ordenamiento jurídico y a la verdad. No es legal, no está cumpliendo con lo que dice la constitución y no le puedes cambiar la letra al artículo 191, que expresa que si tienes otro cargo público, pierdes la investidura como diputado”, enfatizó.

