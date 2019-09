ABC: Wilmer Ruperti llamó “delincuente” a Baltazar Garzón tras asesorar a Hugo Carvajal

ND / 16 sep 2019.- En 2016 el empresario afín al chavismo Wilmer Ruperti contrato el bufete propiedad del ex juez español Baltazar Garzón para asesorar a Hugo Carvajal por 1.85 millones de euros, sin embargo Ruperti al no recibir respuesta del bufete de Garzón y descubrir que uno de los abogados del bufete del ex juez tuvo problemas judiciales en por mal manejo en otro caso penal.

“Cuando ya había abonado 1,85 millones, el empresario se hartó, puesto que no había recibido trabajo alguno ni información sobre las tareas realizadas (…) en un viaje a Madrid Ruperti fue informado de que el abogado había sido expulsado de la carrera judicial por no respetar las garantías procesales en el caso Gürtel”

Tras enterarse Ruperti envió una carta a Garzón donde cargó contra éste y lo calificó como delincuente y donde dice lo siguiente: “Obviamente un informe elaborado y firmado por un delincuente que se halla cumpliendo condena apenas tiene valor y, de hecho, se erige en contra de los intereses perseguidos como acabamos de ver. Pero es más: un juez expulsado de la carrera judicial por prevaricador difícilmente se va a poder considerar un jurista de relevancia y autoridad internacional, especialmente en cuestiones procesales”.

