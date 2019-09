Hospital Pérez Carreño está en el abandono, denuncian pacientes

ND / 10 sep 2019 – En total abandono se encuentran algunas zonas del Hospital Miguel Pérez Carreño, al oeste de Caracas, reportó este martes el periodista Luis Carlos Parada.

Mientras que una de las pacientes junto a su bebé comentó que la situación del Hospital “es terrible, un proceso para todo, para los medicamentos, nos cuesta hacer las curas diarias, siempre estamos quejándonos por la falta de gasas, queremos mejorías, y luchamos entre todos para tener todo, y en seis meses que tenemos aquí no nos han dado respuesta, ahora nos suben el agua, porque antes bajábamos nosotras mismas a buscar el agua, a veces no hay insumos para los niños, a veces no hay gasas y limpiamos nosotras mismas porque a veces no vienen seguido a realizar la limpieza, lo único que nos llega intermitente es la comida”.

En las imágenes mostradas por TVVenezuela Noticias se muestra que hay daños en la infraestructura del Hospital por el abandono, el suelo roto, falta de camas, baños fuera de servicio y con basura, falta de encendedores de luz, asientos rotos, y techos al borde del colapso, entre otras cosas.

Pacientes del Hospital Miguel Pérez Carreño denuncian las precarias condiciones en las que se encuentra en centro de salud. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/dDv0iXWApw — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 10 de septiembre de 2019

