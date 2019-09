2001: Los costos de tener que cambiar Visa y Mastercard

ND / 16 sep 2019.- El rotativo 2001 publicó un reportaje sobre las dificultades que acarrearía el reemplazo de sistema de pagos de Visa y Mastercard por un sistema nacional para tal fin. Los cuales no solo pasan por la creación de un nuevo software sino incluso por la emisión de nuevas tarjetas de débito y crédito a nivel nacional.

“Son cambios muy difíciles de hacer porque la eficiencia y la confianza que estos sistemas proporcionan a la gente no son fáciles de sustituir, hacer una vía local y que se puede extender de manera masiva y tener el mismo alcance de los servicios que presta Mastecard con las tarjetas de crédito y débito no hay posibilidades de hacerlo en corto plazo, eso puede llevar años y hasta décadas, me parece que esa cobertura no será ni de cerca a lo que hoy se tiene”, expresó el director de la firma Econométrica, Henkel García.

Y a juicio del economista Guillermo Rodríguez. “Las limitaciones tienen que ver principalmente con los costos, Visa y Mastercard son sistemas internacionales que tienen una estructura de costos basadas en el número de transacciones que realizan en los que bajan los costos y además tiene una tecnología y plataforma ya existentes, aquí se intentaría, o copiar parte de esa estructura y adaptarla mediante algún tipo de programa o crear una plataforma similar a las existentes o crear una de cero y que la banca tenga que comprar absolutamente todo que no sé de dónde van a sacar el dinero ni los comerciantes”.

