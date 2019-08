Yanín Pernía, imputada por intento de magnicidio contra Maduro: “Me arrepiento de haber fallado”

especial Anaisa Rodríguez/ 27 ago 2019.- La masoterapeuta Yanín Pernía es una de las 38 personas imputadas por el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro efectuado el 4 de agosto de 2018. Ella asegura que, junto a un grupo de más de 15 personas, planearon la operación “sin fines políticos, ni lucrativos”.

Pernía fue trasladada hace dos meses al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda. Desde allí compartió en exclusiva para Noticiero Digital una entrevista donde aseveró que “no se arrepiente de lo que hizo sino de haber fallado”.

“Yo estaba en Cúcuta, veía niños venezolanos sufriendo todos los días, mi tía se fue caminando hasta Perú porque no podía sobrevivir ni un día más aquí en Venezuela”, explicó cuando fue consultada sobre qué la llevó a ser parte de esa operación.

Sentada en una silla plástica de color blanco bajo un toldo recibe su visita del día domingo, solo un familiar por reclusa. Los familiares comparten comida casera, hamburguesas, tortas, refrescos y jugos durante las 3 horas aproximadas que dura el compartir.

La mujer, de aproximadamente 25 años, viste el uniforme verde fluorescente que usan las mujeres en la “zona de resguardo”, ya que no están junto a la población penal porque son presas políticas. Antes de llegar al INOF estuvo detenida en la sede del Dgcim en Boleíta, en el este de Caracas, donde fue maltratada física y verbalmente desde el principio de su detención.

“Me metían coñazos en la cara, hombres y mujeres, policías, militares, me amenazaban, me amedrentaban, me metían patadas en los oídos, en la cara, hasta que se me rompían los vasitos”, dice la mujer de tez blanca, cabello rojo y ojos azules.

Pernía contó que, tras el atentado, fue detenida en Barinas cuando viajaba en una camioneta junto a otras personas del equipo. “Nos detuvieron a las 2 de la mañana del día siguiente por los trabajos de inteligencia que habían hecho; los dos operadores de drones que fueron detenidos en el mismo momento del atentado tenían toda la información en su celular, dónde íbamos a estar y en qué carros nos trasladamos. Desde ese momento fuí maltratada para confesar en que consistió todo”.

Junto a “María”, el alías con el que era identificada entre los demás autores, se encontraba otro de los involucrados, de nombre Brayan Oropeza Ruiz, apodado como “Poeta piloto de drones”, ambos viajaban en un auto Kia Córdoba que era conducido por José del Carmen Pinto Hernández.

¿Por qué fallaron?

Pernía relató que 17 personas fueron las encargadas de planificar la operación que acabaría con la vida de Maduro. En sus propias palabras, “nadie nos pagó, nadie nos dijo qué hacer, todos nos unimos porque estábamos cansados de ver sufrir a nuestras familias”.

Sin embargo, al ser consultada sobre qué salio mal, ella respondió: “Fallaron los inhibidores de transmisión que se suponía que no debían estar activos ese día. Desde allí todo salió mal porque los efectivos de seguridad detectaron de dónde venía el ataque”.

Asimismo, resaltó que no tiene preferencias políticas ni es pareja del diputado Juan Requesens “como se han encargado de decir”. Sin embargo, al ser consultada sobre si el parlamentario tenía relación con el grupo, sonrió y dijo: “no puedo emitir comentarios sobre eso”.

Telesur, el pasado 14 de agosto, reseñó así la noticia: “El fiscal general de Venezuela Tarek William Saab informó que aumentó a 34 cifra de implicados en intento de magnicidio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El 13 de agosto de 2019, fueron presentados el diputado Juan Requesens, el coronel Pedro Zambrano, el general de División de la GNB, Alejandro Pérez, Brayan Oropeza, Luis Guerra, Yanín Pernía y José Blanco. A Yanín Pernía y José Blanco se les otorgó una medida cautelar sustitutiva de la privativa por no tener una implicación directa en el hecho”.

Al diputado Juan Requesens se le imputan los delitos de traición a la patria, terrorismo, asociación para delinquir y homicidio en grado de frustración, por los que podría pasar 30 años en prisión.

Solicita ser trasladada a Ramo Verde

Lamenta las condiciones en las que se encuentra desde hace 2 meses, ya que convive en una celda junto a otras 8 reclusas que también están por casos políticos. “Son condiciones inhumanas en las que estamos”.

“No tenemos baño, debemos permanecer todo el día una montada encima de la otra, no nos sacan a caminar, no hacemos ningún tipo de actividades, no tenemos acceso a la luz solar sino una sola ventana para todas. No podemos guardar la comida que nos trae nuestra visita, no tenemos agua corriente, estamos en pésimas condiciones”, indicó.

Pernía manifestó “quiero que me trasladen a Ramo Verde, ya que allá las condiciones son mejores. Aquí están vulnerando nuestros derechos, la comida es mala y las condiciones son pésimas. A Boleíta no quiero volver por el hacinamiento y todas las torturas que realizan los efectivos de allá”.

El gobierno de Maduro señala a Borges como autor intelectual

Según declaraciones del ministro de Comunicación Jorge Rodríguez y del propio Nicolás Maduro “las confesiones de los implicados señalan a Julio Borges como el principal autor intelectual, que actualmente se encuentra en Colombia”.

Durante declaraciones en rueda de prensa Rodríguez detalló que los dos drones utilizados (M600) fueron comprados en EE.UU. y llevados a Colombia. Sus operadores fueron entrenados en un sector del municipio colombiano de Chinácota. Fueron dotados de explosivos C-4 con alto poder destructivo en una operación que bautizaron como “Yunque-Martillo”.

La operación falló cuando uno de los drones en vez de explotar sobre su blanco original, lo hizo sobre el desfile militar, causando heridas a varios cadetes y efectivos de la GNB; y el segundo detonó cerca de un edificio residencial, provocando el incendio de un apartamento sin víctimas fatales. Ambos aparatos lograron ser desviados con mecanismos de defensa de las fuerzas de seguridad venezolana.

Asimismo, el gobierno de Maduro ha indicado que además de los gobiernos de los EE.UU. y Colombia, están involucrados los de Chile y México (a cargo de Sebastián Piñera y Enrique Peña Nieto, respectivamente en aquel momento), de acuerdo a las confesiones de Henryberth Rivas Vivas, alias “Morfeo”, quien en testimonio y confesión voluntaria explicó detalles al respecto.

Actualmente, Yanin Pernía se encuentra a la espera de que se inicie el juicio que definirá cuánto tiempo más deberá permanecer en prisión.

vaya al foro

Etiquetas: drones | magnicidio | Nicolás Maduro | Yanín Pernía