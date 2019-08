William Anseume (APUSB): El Gobierno amenaza con meter presos a los rectores

especial Enrique Meléndez / 5 ago 2019.- William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, denunció que está circulando una supuetsa Gaceta Oficial con una resolución del Consejo Nacional de Universidades que incrimina a rectores de las universidades nacionales.

-Esa GacetaOficial es intimidatoria contra los rectores universitarios agrupados en la Asociación Venezolana de Rectores, AVERU; algunas incongruencias en cuanto a las fechas pudieran hacer creer que esa Gaceta ni es oficial ni es verdadera. Sin embargo, ese documento, forjado o no, ha causado zozobra, malestar e indignación en la comunidad universitaria y buena parte del país interesado en la educación, en los derechos humanos y en la paz democrática que nos merecemos. Real o no, no deja de ser una intimidación a los rectores, a las universidades, a la educación venezolana, a la libertad de pensamiento, al país que cree en la democracia y en la libertad”.

Y siguió: “¿Es ésta la respuesta que el régimen le dará a quienes desde el exterior aplican sanciones a verdaderos enemigos de las leyes y acuerdos internacionales? ¿Acrecentar el número de presos y torturados políticos será la respuesta al mundo que clama por un diálogo, y que, al final, resulta más infértil con este tipo de respuestas; a un mundo que clama por reencuentro, reconciliación y libertades en Venezuela le enfrentarán una decena de rectores presos, o perseguidos, o exiliados?”

-La actual desestabilización política y económica del país requiere más bien la liberación de todos los presos políticos, la renuncia de quienes han creado está dislocación del Estado, hasta convertirlo en un permanente foco de preocupación, de angustia, mundial; y sí, una transición esmerada que busque superar las heridas y nos permita elegir, libremente; con seguridades irrefutables. Perseguir o apresar rectores va en sentido opuesto a ese derrotero”, fustigó el profesor.

A su modo de ver, el profesor Anseume agregó que si el documento es forjado, se debe perseguir y poner tras las rejas a sus autores, sean quienes estos sean, y que si realmente es resultado de un CNU que ni siquiera se llevó a cabo, como señalan algunos de los asistentes a esas reuniones recientes, es una medida por demás ilegal e inadmisible.

-Perseguir a los rectores de las universidades públicas y algunos de privadas; llevarlos a un proceso judicial amañado, como son los procesos judiciales en la Venezuela de estos tiempos no se traduce sólo en la búsqueda de venganza contra quienes han expresado su resistencia a la dictadura con palabras y acciones, sino que esconde la vileza de terminar de intervenir nuestras universidades: estos resquicios de libertad de pensamiento y de lucha por la propia libertad y por el más inmediato retorno a la democracia.

-El llamado es a mantenernos alertas, a denunciar estas acciones e intenciones, a mantener la lucha en nuestras casas de estudios superiores, a defender a los rectores del oprobio, a defender nuestras instituciones y su institucionalidad, a hacerlas respetar, a continuar incansablemente la búsqueda de la anhelada paz, de la libertad, de la democracia.

vaya al foro

Etiquetas: APUSB