VOA: Venezolanos siguen emigrando a pesar de solicitud de visa en Chile, Ecuador y Perú

Jesús A. Herrera S. / 1 ago 2018.- Pese a que ya tres países de Latinoamérica decidieron comenzar a exigir una visa humanitaria para los venezolanos que deseen ingresar a sus tierras, los connacionales no dejan de buscar la manera de emigrar por la grave crisis que atraviesa el país.



“No hay futuro. Cada vez tenemos más depresión económica, cada vez tenemos menos posibilidades, incluso la posibilidad de salir del país, cada vez se nos van cerrando las puertas”, advierte un ciudadano consultado por la Voz de América, en medio de trámites para poder emigrar.

Y es que la mayoría coincide en que el Estado venezolano es ineficiente al momento de entregar documentos, como los antecedentes penales, uno de los primordiales exigidos por los países para aprobar el ingreso de los venezolanos.

“Nosotros los venezolanos no hemos decidido migrar por lujos, aquí nadie está diciendo “yo me voy a ir porque me voy a hacer rico”, nos estamos yendo por las necesidades de comida y medicinas”, argumentó otro entrevistado.

