Vente Venezuela-Mérida: Diálogo no funciona porque quienes están gobernando no son políticos

ND / 2 ago 2019.- Martha Hernández, coordinadora estadal de Vente Venezuela en Mérida, consideró que el diálogo que se desarrolla en Barbados no funciona porque es una estrategia política y quienes están al frente del gobierno “no son políticos”.



“Muchos me han preguntado cuánto falta para liberar a Venezuela de la tiranía, pero para contestar esta pregunta debemos entender algunos puntos fundamentales: lo primero es que el diálogo no funciona porque quienes están en el régimen no son políticos; la segunda cosa que debemos saber es que se debe tener claridad en el objetivo, el cual es sacar a la tiranía cuanto antes, por eso no podemos aceptar prácticas excluyentes entre sí, como avanzar con el TIAR y al mismo tiempo dialogar en Barbados sobre unas posibles elecciones. Debemos ser coherentes y exigir coherencia a nuestros líderes”, expresó.

En ese sentido, comentó que se deben articular las fuerzas internas y externas “en torno a una gran coalición internacional liberadora” que permita avanzar en una estrategia “clara, firme y coherente liderada por los venezolanos”.

“El tiempo que falta para liberar a Venezuela de esta pesadilla depende de que entendamos estos puntos y de que nuestros líderes sean responsables y cumplan con la ruta del 233 que plantea el cese de la usurpación, el gobierno de transición y solo entonces, en condiciones de libertad, acudir a unas elecciones limpias”, enfatizó.

Dijo también que los venezolanos tienen la capacidad de conducir el país hacia la libertad “para hacer de Venezuela la tierra de gracia que nos merecemos, una sociedad de ciudadanos libres y prósperos, una Venezuela rica de verdad”.

