Vente Venezuela: Es momento de actuar y conformar una coalición internacional liberadora

ND / 9 ago 2019 – El secretario nacional juvenil de Vente Venezuela, Carlos Fernández, expresó este viernes que la oposición no debe seguir dialogando con “criminales” sino debe actuar inmediatamente con la activación del constitucional 187 ordinal 11.

“No podemos permitir que se siga dialogando con criminales, es momento de actuar y conformar la Coalición Internacional Liberadora”, sentenció Fernández.

Fernández explicó que la conformación de la Coalición Internacional Liberadora pasa por solicitar al mundo ayuda de forma clara y sin desvíos de la Ruta del Coraje con la activación del constitucional 187 ordinal 11 y la aplicación de los mecanismos que establecen el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Responsabilidad de Proteger (R2P) de las Naciones Unidas.

El dirigente político expresó que “las exigencias que le hacen al presidente ( e ) Juan Guaidó son porque no tenemos tiempo”.

“¿Qué le decimos a esos chamos que se están muriendo en los hospitales porque no hay medicinas? ¿A los que se tuvieron que ir a pie, a esos hermanos que están pasando trabajo? ¿Le decimos que en seis meses vamos a salir de esto? Venezuela no puede seguir esperando”, aseveró.

Aseguró que el drama que viven hoy los venezolanos, es los que los jóvenes buscan cambiar. Asimismo aseguró que la decisión de quedarse y seguir luchando por liberar a Venezuela se toma cada día al levantarse.

“Nuestra decisión es diaria porque todos los días pasa algo distinto, se te va la luz, el agua, no tienes efectivo para pagar el transporte público, no consigues las medicinas para tus abuelos, el otro día te enfermas y no puedes ir a un hospital porque están colapsados. Paro las ganas de salvar y reconstruir nuestro país son mayores”, finalizó.

