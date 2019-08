Venezolana varada en frontera ecuatoriana: ¡Vendimos todo, no tenemos nada que hacer en Venezuela!

ND / 26 ago 2019.- Luego de que se comenzara a exigir visa humanitaria para entrar a Ecuador, muchos venezolanos se han quedado varados y exigiendo, entre otras cosas, poder entrar porque en Venezuela “ya no tenemos nada, vendimos todo”.

Es el caso de una venezolana que, con nieto en brazos y varada frente a la frontera de Colombia y Ecuador en Rumichaca, exclamó: “No tenemos marcha atrás, vendimos todo, no tenemos nada que hacer en Venezuela”.

“Somos gente de paz, dígannos cuál es la manera, nuestros hijos están angustiados (…) En Venezuela no hay luz, no hay agua, hay escasez de comida, no hay energía, eso está ocurriendo, aunque no se vean las casas caerse, hay una guerra real y estamos huyendo”, aseveró.

Desde este lunes, el gobierno ecuatoriano comenzó a exigir la visa humanitaria a los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar, como una forma de regularizar el éxodo masivo de connacionales que huyen de la crisis.

Etiquetas: crisis | Ecuador | venezolanos | Venezuela | Visa