Vecchio: Orden ejecutiva de EEUU protege al pueblo y los activos de la nación

ND / 6 ago 2019 – El embajador/AN de Venezuela en EEUU, Carlos Vecchio, aseguró este martes que el bloqueo de Estados Unidos sólo afecta a Nicolás Maduro y su entorno, evitando la “corrupción criminal de la dictadura”.

“Importante tener claro que Orden Ejecutiva de #EEUU es una medida directa contra régimen usurpador de Maduro, no contra los venezolanos”, posteó Vecchio en su cuenta oficial Twitter.

El embajador/AN agregó que “por el contrario, protege a nuestro pueblo y activos de la nación de corrupción criminal de la dictadura y presiona su fin. Maduro debe salir”.

Por su parte, El coordinador de la AN para la ayuda humanitaria, Lester Toledo, afirmó más temprano que el gobierno de Nicolás Maduro no puede excusar la crisis del país con las sanciones.

“Con estas sanciones no se está castigando al pueblo, se castiga a quien -de manera indolente y criminal- ha hundido al país en el foso de la miseria. Hoy no hay cabida a manipulaciones ni falsedades del régimen, no hay argumentos válidos que justifiquen esa falsa tesis que pretende igualar el bloqueo a Cuba con estas medidas sancionatorias a Venezuela”, señaló.

