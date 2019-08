Ucevistas: Investigación penal en contra de rectores viola autonomía universitaria

Anaisa Rodríguez/ 12 ago 2019.- Este lunes miembros del movimiento estudiantil de la UCV manifestaron que el gobierno de Nicolás Maduro tiene la intención de aniquilar a las universidades venezolanas, a través de la investigación penal a sus rectores. Durante una rueda de prensa transmitida por TV Venezuela, Estefania Cervó miembro del movimiento estudiantil indicó: “el 2 de agosto salió dicha gaceta, carente de toda legalidad. Primero porque da respuesta a una solicitud desde el Consejo Nacional de Universidades, en una sesión que nunca existió, con fecha del 30 de mayo a la que no asistió ninguno de nuestros rectores. En segundo lugar la solicitud viene hecha por el representante estudiantil ante este cuerpo, que primero no es estudiante y segundo no ha sido electo bajo la ley de universidades ni el reglamento de dicho cuerpo y en tercer lugar y el más importante es que no puede ser legal una nación donde no hay estado de derecho”.

Agregó que todos los estudiantes saben que esto no es un ataque a los rectores. “No están pidiendo una investigación penal solamente a los rectores, de todas las universidades que pertenecen a la Asociación Venezolana de Rectores, esto es un ataque a la universidad venezolana, uno de los últimos espacios de pensamiento libre y plural”.

“Beca no pasa de Bs. 1.000 y hace dos meses que no la depositan”, precisó la dirigente estudiantil.

Por su parte, el consejero universitario Jesús Mendoza denunció que los estudiantes y profesores universitarios no tienen las condiciones mínimas para hacer vida dentro del campus.

“La deserción estudiantil cada vez ha aumentado más y la deserción profesoral también porque los profesores no tienen condiciones de trabajo. Tenemos un sueldo que no alcanza, una beca que no pasa de mil bolívares y que tienen 2 meses que no la depositan. Tenemos un comedor universitario que está cerrado, llegó el proteico y nada más alcanzo para 2 semanas, no tenemos seguridad, no tenemos ni siquiera para sacar una copia, el estudiante tiene que elegir entre trabajar y estudiar”, dijo Mendoza.

Asimismo, se refirió al ministro del poder popular para la Educación, Hugbel Roa y expresó: “bastantes meses tengo diciéndole que usted es un chanchullero del petro, ahorita que se olvida del petro porque no le funciona ese chanchullo es que se viene a recordar de las universidades y las quiere tomar. Pues no lo vamos a dejar porque aquí está una dirigencia estudiantil que va a dar la cara por la universidad y va a dar la cara en la defensa de Venezuela”, concluyó.

Etiquetas: autonomía universitaria | UCV | Universidades venezolanas