Trabajadores petroleros: Han llevado a la industria petrolera a una situación de hambre, miseria y muerte

ND / 15 ago 2019 – El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos, Iván Freites, alertó este jueves sobre la actual y grave situación petrolera que atraviesa Venezuela.

“Todos los días recibimos llamadas de los trabajadores petroleros y sus familias, primero que no tienen comida en sus casas, y otros que no tienen como ir al médico, no tienen como comprar medicinas, hasta el seguro médico les fue abolido a los trabajadores venezolanos, y en este sector petrolero que es donde se mueve la economía del país. En Venezuela se han perdido más de 80 años de lucha sindical y de conquistas laborales, 85 años de conquistas de los trabajadores se han perdido bajo el mandato de un gobierno y que socialista, de un régimen y que socialista y además obrerista, esto nos ha llamado la unión nacional, en los últimos días se han presentado renuncias, en la refinería de Amuay y el Centro Refinador de Paraguaná, 18 operadores cuando cobraron el mes de trabajo, apenas cobraron 40 mil bolívares, 18 operadores renunciaron, y le decimos a los trabajadores: los que tienen que renunciar son otros, no nosotros los trabajadores, los que tienen que renunciar son los que han llevado la industria petrolera nacional, a Venezuela, a esta situación de hambre, de miseria y de muerte”, expresó Freites en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

El representante del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos agregó que “en el 2018, según números de Pdvsa, hubo 13.422 renuncias sólo en el año 2018, ahí no se están tomando en cuenta los despidos, no se están tomando en cuenta las jubilaciones prematuras o las jubilaciones normales, es decir, esas 13.422 renuncias indican lo que está pasando en la principal industria del país, trabajadores como uno que ayer me llegó a la oficina diciéndome que íbamos a hacer porque a él lo que le depositaron de quincena ayer 14 fueron 20 mil bolívares”.

“Los que tienen que renunciar como les dije son otros, los trabajadores petroleros tenemos que mantenernos en nuestras áreas de trabajo pero cuando nos garanticen seguridad en las instalaciones, la seguridad industrial aquí se perdió, la política de Pdvsa antes era obras hombres sin accidentes, esas pancartas que exhibíamos en los años 90, esas pancartas desaparecieron para poner la foto de un político allí, un político que y que era lo mejor del mundo, y vean donde estamos. La situación de los jubilados, que los robaron con el fondo de pensiones, eso es un fondo nuestro, y los que administran Pdvsa se robaron ese dinero, más de 2.400 millones de dólares, ni siquiera los intereses pagan, allí andan los jubilados que ni derecho a salud tienen, no tiene comida en su casa, les ofrecen algo cuando los ven cerrando avenidas y calles, les ofrecen algo para que se queden quietos, y luego siguen con la mamadera de gallo. El país tiene que unirse en buscarle una salida a esta situación que estamos viviendo los trabajadores en Venezuela, no podemos seguir permitiendo que esa arremetida contra los trabajadores en Venezuela no sea respaldada por todos los entes institucionales del país”, concluyó.

Etiquetas: Iván Freites | Pdvsa | Sindicato trabajadores petroleros | Venezuela