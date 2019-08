Toro Hardy: Todos los venezolanos debemos unirnos para evitar perder a Citgo

ND / 1 ago 2019 – El economista y experto petrolero, José Toro Hardy, expresó este jueves que es clave que tanto el gobierno como la oposición venezolana se unan para defender los intereses del país, en alusión a Citgo, empresa que catalogó como el “acceso” al mercado americano.

“José Ignacio Hernández fue testigo experto en un juicio, esa persona es alguien que conoce el tema y es llamado a dar opiniones objetivas, en este caso opiniones objetivas con relación a la ley venezolana, eso implica que si después él es nombrado procurador, es no impide para nada que después él acepte un cargo, ahora lo que si impediría es que él participe en ese juicio después, en este caso como procurador entiendo que él se ha abstenido de participar porque él antes había sido testigo experto en una reunión. Aunque él no actúo en el juicio siendo procurador. No sé cuando se firmó esa carta, estamos oyendo a Jorge Alejandro Rodríguez diciendo que fue así, yo no puedo emitir opinión al respecto, aunque sería incorrecto que él hubiese participado en este juicio, y entiendo que no lo ha hecho”, aseguró Toro Hardy al programa Sin Duda de Unión Radio.

El economista agregó “el caso de Crystallex es un caso complejo, polémico, difícil. Eso se refiere a las minas de Las Cristinas, y eso era una concesión que ha sido otorgada a Placerdom por allá por los años 90, pero en un momento determinado Placerdom vendió parte de esos intereses, y eso se consideró a principios de los años 2000 como causal para que cancelaran la concesión, se la anularan, y así fue. Unos años después el presidente Chávez dijo en aquel momento que esos minerales eran para venezolanos y no para trasnacionales, aunque no pasó mucho tiempo antes de que se le diera esa misma concesión a otra trasnacional. Un Estado tiene todo el derecho del mundo a expropiar un bien, pero lo que no puede hacer, es hacerlo sin indemnización, el gobierno de Venezuela nunca aceptó la indemnización que aceptó en ese momento Crystallex y por eso se va al juicio de un arbitraje internacional de tribunal arbitral del Banco Mundial, y allí la República es condenada a pagar 200 millones de dólares”.

“Había un empeño en anular concesiones, a expropiar bienes, Venezuela no tenía necesidad de hacer eso. Yo me acuerdo de Chávez en la avenida Bolívar diciendo, aquel bien, exprópiese, aquel edificio, exprópiese, y la verdad no había necesidad de hacer eso, y ese tema nos llevó a esto. El verdadero origen y estas tormentas que estamos viviendo fueron sembradas por aquellas tempestades. Lo que le interesa al país es que nos unamos todos para defender los intereses de Citgo, en lugar de estar viendo que si dijo esto, que si dijo aquello, ahorita todos deberíamos estar unidos, fuertemente unidos para defender a Citgo, porque Citgo es vital para el futuro de Venezuela, porque si perdemos Citgo, perdemos el acceso al mercado americano”, concluyó.

Lea más: Dip. Ronderos: Guaidó recibió Citgo embargada y con una demanda perdida

vaya al foro

Etiquetas: Citgo | crystallex | EEUU | José Ignacio Hernández | José Toro Hardy | Venezuela