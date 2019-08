Toro Hardy: Irónicamente las sanciones están salvando a Citgo

ND / 2 ago 2019 – El economista y experto petrolero, José Toro Hardy, sostuvo este viernes que es clave que Venezuela mantenga el acceso al mercado norteamericano a través de Citgo, empresa que no se ha perdido como consecuencia de las sanciones que hace que no se puedan traspasar sus acciones.

“Irónicamente las sanciones son las que están salvando a Citgo, porque resulta que están bloqueadas las acciones de Citgo, y como consecuencia de las sanciones no se pueden traspasar las acciones de Citgo, de manera que Crystallex, aunque gane el juicio, no se puede apoderar de las acciones de Citgo. Está protegida irónicamente por las sanciones que se le han aplicado, nadie puede tomar posesión de las acciones de Citgo en este momento porque están protegidas por las sanciones”, afirmó Toro Hardy a Centro de Noticias Venezuela 24.

El economista agregó que “si llegásemos a perder Citgo, perderíamos el acceso al mercado de los Estados Unidos. Los norteamericanos hoy en día son el mayor productor mundial de petróleo, ellos no necesitan de nuestro petróleo, la producción petrolera de Estados Unidos está creciendo en términos vertiginosos, en cambio nosotros si necesitamos el acceso al mercado americano y las refinerías que tenemos en Citgo para poder colocar nuestro petróleo allí”.

Etiquetas: Citgo | EEUU | José Toro Hardy | Pdvsa | Venezuela