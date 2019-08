Tomás Guanipa: La AN sigue con su funcionamiento intacto

Elías Rivas / 13 ago 2019.- El diputado de la Asamblea Nacional por Caracas, Tomás Guanipa, aseguró este martes que la Asamblea Nacional sigue con su funcionamiento intacto, pese a que desde la Asamblea Nacional Constituyente han allanado la inmunidad de varios diputados, más recientemente la de él, la de José Guerra y la de Juan Pablo García. “Ya somos muchos los que hemos caído en esa lista, que yo la llamo la lista de la dignidad. No han podido lograr lo que ellos esperaban, que la Asamblea Nacional deje de funcionar. Venezuela no eligió 112 diputados sino 224, si incluimos a los suplentes; la Asamblea Nacional sigue con su funcionamiento intacto, no han logrado callarnos ni atemorizarnos. La labor que se viene haciendo y las decisiones que se vienen tomando para acorralar al gobierno, creo que al final es lo importante y lo que el gobierno no ha logrado mellar”, dijo Guanipa en un contacto telefónico con Noticias en Vivo, por Vivo Play.

El parlamentario aseveró que ayer lunes la ANC reculó en su decisión de eliminar la Asamblea Nacional, convocar elecciones “fraudulentas” y allanar la inmunidad de todos los diputados opositores, “porque la consecuencia de eso sería contundente. Siento que al final estamos frente a un gobierno que tiene mucho miedo de lo que puede ocurrir”, comentó Guanipa.

El representante de Primero Justicia en el Parlamento insistió en la necesidad de mantener la presión interna y seguir acompañados de la comunidad internacional “para lograr ese cambio en Venezuela que tanto estamos anhelando”, dijo.

Recalcó que la AN seguirá vigente, “por lo tanto el gobierno está equivocado, lo que está haciendo es que nosotros profundicemos nuestro sentido de lucha. Entendemos que a quien le han quitado su libertad, se han convertido en estandarte de esa lucha por la libertad que estamos buscando. La AN seguirá funcionando, fuimos electos por el pueblo y nadie puede evitar que sigamos haciendo nuestra labor”, finalizó.

