Timochenko: Sentimos vergüenza y pedimos disculpas al pueblo colombiano

Jhoan Meléndez / 29 ago 2019.- El presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño alias “Timochenko”, dijo sentirse avergonzado por lo ocurrido con Iván Márquez, Jesús Santrich y alias Romaña quienes anunciaron más temprano que volverán a las armas.



“Cualquiera siente vergüenza, nosotros lo aprendimos, a cumplir lo que se pacta, a cumplir la palabra empeñada. Le pido disculpas al pueblo colombiano y a la comunidad internacional. Aquí estamos la gran mayoría, estamos los mejores”, acotó en rueda de prensa Timochenko.

En ese sentido dijo que “es el momento de unir esfuerzos con el Gobierno para que implementemos con mucha más celeridad el acuerdo de La Habana”.

Más temprano Márquez reapareció en un video con Santrich y otros exlíderes de la extinta guerrilla donde anunciaron “una nueva etapa de lucha armada”.

Las Farc por otro aldo en un comunicado expresa que “proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante”.

“Llamamos al pueblo de Colombia, al gobierno nacional, a la comunidad internacional, a los empresarios y gremios, al movimiento social y popular, a los exguerrilleros y ex guerrilleras que asumieron el reto de la lucha política abierta, a rodear como nunca los Acuerdos de La Habana y su proceso de implementación. No es hora de vacilaciones. La guerra no puede ser el destino de este país. Seguiremos aquí, dispuestos a darlo todo por la paz y la justicia social”, concluye el escrito.

