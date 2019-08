Soley Zambrano: Es urgente un modelo político que integre a los venezolanos

Anaisa Rodríguez / Palacio Legislativo / 20 ago 2019.- Soley Zambrano, hija de Edgar Zambrano (AD- Lara) instó a todos los venezolanos a establecer un nuevo modelo político de integración nacional para acabar con la crisis política en el país.



“Ningún país que esté a la vanguardia en este mundo está regido por los extremos. En estos últimos 20, 30 años de qué sirvió negar la política a los partidos políticos, esconder el liderazgo que tienen los partidos políticos. Es urgente resetear ese sistema y que le demos la bienvenida a uno nuevo que integre a todos los partidos políticos”, expresó Zambrano.

Asimismo, se refirió a la detención arbitraria de su padre, el primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano y dijo: “Hoy en día mi padre por defender el país que quiero quedarme, está en Fuerte Tiuna por defender la verdad y la justicia de nuestro país. Es un hombre honesto, no ha hecho nada malo y no merece estar ni un día más tras las rejas”.

La abogada hizo un recuento de los días de detención de el parlamentario: “En el día martes 16 de julio en plena huelga de hambre lo visitó el Ministerio Público. En el dia 61 recibe la primera visita de sus abogados, en el día 73 recibe la visita de sus hijas de mi hermana Zue y mi visita, una visita donde vi a mi padre detrás de un vidrio. El día 85, el 1 de agosto debía darse la audiemcia preliminar, que no se dio porque no hubo despacho y aún no tiene fecha estipulada”.

