Huníades Urbina: Deben cambiar “urgente” la política en materia de salud

ND / 26 ago 2019 – Huníades Urbina Medina, presidente de la sociedad venezolana de Puericultura y Pediatría, aseveró este lunes que el Hospital JM de los Ríos se encuentra en las mismas condiciones “dantescas” de un recinto hospitalario de guerra como en Siria.

“Lo que se debe hacer temporalmente es que realmente llegara ayuda humanitaria de la que supuestamente está entrando, que no la vemos, ni sabemos dónde está, ni donde ha llegado, y que de verdad tomen en cuenta a los hospitales cabeceras o de referencia a nivel nacional como el Universitario, Maternidad, El Hospital de niños, ojo, no es que más hospitales no ameriten esa ayuda, sino que estos son los hospitales donde más gente llega, donde más hace falta, y donde lo poquito que compran, con estos volúmenes de personas que nosotros vemos, evidentemente es insuficiente. Aquí lo que hay que cambiar es la política de salud que evidentemente en estos últimos 20 años no ha sido la más adecuada, y tenemos esta emergencia humanitaria compleja que se ha venido instalando progresivamente desde hace varios años”, detalló Urbina al programa de Vladimir Villegas en Unión Radio.



El presidente de la sociedad venezolana de Puericultura y Pediatría contó en relación a la extensión de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “los efectos que creemos tiene es como el informe de la Alta Comisionada, hacer visible un grave problema de salud que tenemos en Venezuela a todo nivel que el gobierno intenta invisibilizar, porque evidentemente ellos no tienen un mandato para hacer cumplir las cosas, sino que hacen sugerencias y recomendaciones a los países o a los Estados que están siendo imputados por las diferentes demandas. El Estado venezolano y el ministerio de Salud deben tomar en consideración las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es otra que hacer cumplir la Constitución, cuando dice que la salud es gratuita, que la salud debe ser de calidad, a tiempo y a toda la población venezolana”.

“Recorrí el Hospital JM de los Ríos, aquello es dantesco, parece un hospital de guerra, donde están los pacientes hacinados, sucios, sin baño y a los lados de esas habitaciones hay escombros, cables pelados, no hay rallos X, hay pero no funcionan, ni rayos X, ni tomógrafos, el laboratorio eran de 18 secciones y apenas trabajan 3 y de forma intermitente, no hay comida, el viernes estaban contentos porque después de 3 meses había llegado algo de proteínas, que fueron pollos para 10 días, pero entonces tienen que cocinarlos rápido porque no hay neveras y las cavas refrigeradas están dañadas, eso ocurre en el hospital principal pediátrico de Venezuela. Un ciudadano de Alepo me dijo que este hospital está peor que de Siria donde él venía, y me enseño la foto donde está casi igual o peor, y aquí no hay situación de guerra. Puede que bloqueos financieros y económicos impuestos por Estados Unidos agraven la crisis del sector salud, aunque ese no es el origen de la debacle del sector salud, porque desde hace 8 o 10 años venimos advirtiendo lo que está pasando, y eso viene desde hace mucho tiempo antes, entonces la política del sector salud debe cambiar”, concluyó.

La. Soc de Pediatría ante la indiferencia del MPPS ante las medidas cautelares de la CIDH a favor de los pacientes del Hospital JMdelos Rios pic.twitter.com/6bk5PvnqSe — Huniades Urbina-M (@huniades) 26 de agosto de 2019

