Sindicalistas convocan a protestar este 4 de septiembre contra “el paquetazo del hambre”

Anaisa Rodríguez/ 23 ago 2019.- Integrantes de distintas federaciones del sector público denuncian “los salarios de hambre” que están cobrando y anuncian una manifestación, el Día del Trabajador Público, para exigirle al gobierno mejoras salariales.

“Vamos a movilizarnos, hay que acabar con la inmunidad, los funcionarios del gobierno tienen que mirar que el país está a punto de una explosión como consecuencia del hambre. La gente está pasando hambre, no aumentan el salario desde el 1 de mayo pero vayan a ver cuánto han aumentado los precios de artículos de primera necesidad todo lo que consume el venezolano han subido progresivamente”, dijo el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV, Eduardo Sánchez.

Asimismo, rechazó la pena de prisión impuesta al sindicalista Rúben González. “Lo acaban de condenar a 5 años, cuando su único delito fue salir en una marcha para que liberen las contrataciones colectivas que las tienen liquidadas”.

“El bono de alimentación no funciona señores, maestros, profesores, trabajadores universitarios, personal de salud, trabajadores del metro, alcaldías, gobernaciones, institutos autónomos, banca privada, nosotros no tenemos salario, el salario es simbólico, no existe salario en Venezuela. Estamos trabajando a honores”, expresó uno de los trabajadores en la avenida universidad.

“Se le han entregado las comunicaciones y no han querido parar pelotas. Se sientan a negociar en otros lados pero no con la clase trabajadora. No queremos que nos estén engañando con cajas Clap. En el sector público y privado llamamos a los trabajadores a movilizarnos en forma autónoma, a defender nuestros derechos y sobre todo a decirle al gobierno nacional basta de la criminalización de la protesta”.

También, denunciaron que “no creen nada” sobre las declaraciones emitidas por parte del Metro de Caracas sobre el robo de cables que generó que la línea 1 no contará con servicio eléctrico la mañana de este viernes.

Protesta en Los Dos Caminos por fallas del Sistema Metro

Más temprano, ciudadanos y dirigentes políticos protestaron por las fallas que registra constantemente el Metro de Caracas y exigir mejoras en el transporte público.

“Recuperar los sistemas metroviarios y ferroviarios es de primera mano para el Plan País, terminar todos los proyectos que han quedado sin concluir y brindar una oportunidad de servicio en el metro de Caracas, que hace 20 años era un servicio de excelencia”, expresó Ricardo Sansone, ingeniero y coordinador general de Familia Metro.

Vale destacar que este viernes el subterráneo presenta fallas desde muy tempranas horas, las cuáles la compañía anónima atribuyó a “la ultraderecha fascista, que ataca nuestro sistema de transporte masivo, el cual se cataloga como un hecho terrorista en donde el pueblo se ve afectado”.

vaya al foro

Etiquetas: aumento de salario mínimo | protesta | salario mínimo | sindicalistas