Siete alcaldes opositores firmaron acuerdo para atender problemas de sus municipios

Jhoan Meléndez / 15 ago 2019.- Siete alcaldes opositores de distintos municipios del país firmaron hoy un acuerdo el cual busca “fortalecer y resolver los problemas de seguridad y servicios públicos” de sus municipios y así formar la Federación de Municipios Unidos por Venezuela.



“Estamos preocupados por lo que están pasando los ciudadanos y no nos quedaremos de brazos cruzados, no nos vamos a quedar viendo como no tienen luz, agua, gas y transporte público. Nuestros municipios están bastante afectados por años y años de centralización. Vamos a fortalecer nuestros municipios y atender los problemas que tienen nuestros vecinos… Nosotros estamos realmente preocupados por la realidad de este país y no vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo el país de cae a pedazos. Juntos podemos dar soluciones a los distinto problemas de la gente, cooperar en políticas públicas que permitan a nuestros vecinos tener un poco más de calidad de vida que otros ciudadanos. Desde aquí hacemos un llamado a la unión, al rencuentro y a no rendirnos”, indicó el alcalde de El Hatillo, Elías Sayegh.

Sayegh precisó en rueda de prensa que se firmó un acuerdo general que establece múltiples áreas de acción “y vamos a salir de aquí con propuestas para combatir el caos y la anarquía”.

“El tema de la seguridad es el que más abordamos y al que le damos más peso. Vamos a cooperar en iniciativas que han dado resultados en los municipios”, puntualizó.

