Sergio Sánchez, chavista disidente en el FA: En enero el gobierno estaba listo para aplastar a la oposición

especial Enrique Meléndez / foto referencial / 24 ago 2019.- Sergio Sánchez, representante del chavismo disidente dentro del directorio del Frente Amplio, recordó que, a pesar de haber cometido errores, la oposición ha avanzado considerablemente desde el mes de enero.





Así lo dijo durante un acto de la organización que tuvo lugar ayer.

“El gobierno se sentía victorioso. Respondía: aquí no hay nada qué hablar; no tenemos nada que negociar. Vamos a aplastarlos a ustedes, ya tenemos resuelto el tema económico (con los Clap). En julio de 2018 comenzó todo esto. Pero ellos hicieron un mal cálculo: realmente, no comprendían la gravedad del problema económico; que ellos mismos causaron y, además, hicieron la jugada del parapeto de las elecciones presidenciales”.

A su modo de ver, el gobierno creía que les iba a salir muy bien esa jugada; que con eso resolvían el tema internacional, y que lo que pasó fue que se enredaron mucho más al punto de que para el día de hoy ellos deben estar reflexionando si les fue bien o los fue mal.

“Ahora algunos de ellos dicen que quieren ir a un nuevo proceso electoral impuesto; eliminando la AN. Es decir, ¿se van a meter por el mismo camino de mayo del año pasado? Yo creo que ellos tienen que hacerse una reflexión profunda a propósito del aislamiento internacional que tienen. Eso nunca había pasado en la izquierda; incluso, a nivel mundial. Los pronunciamientos recientes de partidos y movimientos y personalidades de la izquierda latinoamericana y europea son contundentes y le van generando un aislamiento casi absoluto”.

Puso el ejemplo de China; país que, a su juicio, ni se mete ni se involucra con la economía venezolana. Y “la señora Delcy Rodríguez acaba de regresar de Rusia sin lograr un mayor compromiso allá tampoco”; y que un importante banco de Turquía dijo: “No avanzo más en negociaciones con el gobierno”.

Según Sánchez: Grecia, uno de los gobiernos europeos que estaba neutral, dijo: yo no puedo seguir reconociendo; lo que significa que en forma progresiva a nivel de aislamiento, la situación nos permite ver dónde estábamos antes y donde estamos ahora.

“Ha habido avances importantes. Ahora, así también como el gobierno hizo unos errores de cálculo; cuando se creía sobrado; así también nosotros debemos reconocer de este lado que hemos cometido errores. Ya el presidente Juan Guaidó lo ha dicho: hemos cometido errores. Pensamos que iba a ser más rápido y nos hemos dado cuenta que por razones, quizás, de miedo; quizás de que el mensaje no ha llegado de una manera correcta”.

Añadió que del lado del “gobierno usurpador” hay un atornillamiento al poder, avanzando hacia un barranco; en lugar de buscar vías civilizadas: respeto a la soberanía, respeto a la constitución, y haya un proceso electoral transparente, justo, con un nuevo CNE, y garantías para que lo que decida el ciudadano sea respetado en las urnas electorales.

“Por eso, a pesar de no haber sido tan rápido en no haber alcanzado en estos momentos nuestros objetivos; hemos avanzado y ellos, a pesar de estar todavía en Miraflores, han retrocedido considerablemente. Por eso, debemos preservar lo que hemos alcanzado. (…) Nicolás Maduro cada vez está más solo. ¿Dónde está el partido Somos Venezuela? Este fue el partido que trató de crear Maduro para tratar de desplazar al Psuv y, a ese respecto, a Diosdado Cabello”.

Sánchez le achacó esta situación a la circunstancia de que el gobierno no les resuelve ya el problema a los pobres; a pesar de que se proclama socialista, antiimperialista; aparte de caracterizarse porque impera la corrupción en todos los sentidos.

Etiquetas: chavista disidente | Frente Amplio | Sergio Sánchez