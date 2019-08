Senadores colombianos, sobre “Iván Márquez”: Quieren justificar la permanencia escondidos en la dictadura de Maduro

Elías Rivas / 29 ago 2019.- Como un tobo de agua fría tomó a los colombianos las declaraciones que ofrecieran este jueves, a través de un video, los ex líderes de las Farc, “Iván Márquez”, “Jesús Santrich” y alias “El Paisa”, en el que anuncian retomar las armas e iniciar así “una nueva etapa de lucha”.

Miedo, zozobra, tristeza y angustia pareciera ser hoy el sentimiento común entre los colombianos, según lo han manifestado distintos medios de comunicación de ese país, no obstante, sus senadores han querido hacer un llamado a la calma y en algunos casos hasta restar importancia a las palabras de los guerrilleros.

El senador colombiano, Iván Cepeda, insistió en Noticias Caracol que la reaparición de los tres individuos antes mencionados no deberían “dañar” el proceso de paz que se ha tratado en Colombia desde hace unos años.

“La reaparición de Márquez, Santrich, El Paisa, y su grupo, no significan el fin del proceso de paz. El proceso de paz es una realidad con múltiples dimensiones y que ha producido efectos democráticos, humanitarios, que no se pueden desconocer. Lo que hay es que avanzar en una paz total”, dijo en una entrevista.

En cuanto a la reacción de la comunidad internacional, luego de escuchar que este grupo regresará al conflicto armado, dijo: “Todos los organismos internacionales siguen apoyando a Colombia y no creo que este hecho altere ese respaldo unánime de la comunidad internacional”.

El también senador Roy Barrera, quien además formó parte de las mesas de negociaciones de la paz de Colombia, que arrancaron en 2012, se hizo eco de la noticia aunque prefirió restar importancia a lo que él calificó como un “grupo minoritario de desertores” a quienes la paz “le quedó grande”.

“Cabeza fría, lo que hemos visto es un video delirante y un puñado de desertores en Venezuela a quienes le quedó grande la paz, y que quieren justificar la permanencia escondidos en la dictadura de Maduro (…) Estas declaraciones no representan ninguna amenaza nueva para Colombia. Ese Márquez, delirante hoy, y ese Santrich, cínico siempre, son los mismos que allá en Venezuela no representaban una amenaza nueva, no justifique esto ni nuevos miedos ni amenazas”, expresó, también en entrevista para Noticias Caracol.

Barrera insistió en que el trío de las Farc son unos “fracasados” que buscan hoy descalificar el proceso de paz en Colombia.

“Los fracasados son ellos, Márquez siempre fracasó en la guerra. Hoy aparece escondido en Venezuela y pretendiendo ser una nueva guerrilla. No hay amenazas en él, hay que aceptar que un puñado de desertores no puede descalificar proceso de paz”.

Y continuó: “Este puñado de delirantes están escondidos en Venezuela, allá están cómodos, están camuflados, pero no tienen capacidad operativa. Nadie volverá a creerle a Márquez y no le queda otro camino que la fuga (…) Hoy son un grupo minoritario escondido en Venezuela (…) No le demos la importancia que no tienen y que pretenden darse hoy”, agregó Barrera finalizando así la entrevista.

Gabriel Velasco Ocampo prefirió la plataforma Twitter para expresar su descontento sobre las palabras de Márquez dichas en ese video: “El Estado debe actuar con mano firme contra estos narcoterroristas de las Farc, que siempre se burlaron de los colombianos, nunca han dejado de delinquir y ahora vemos nuevamente hombres sanguinarios infundiendo temor cuando hablaron de una supuesta ‘Paz de Santos’. ¡Impunidad!”, pidió.

Contrario a sus colegas en algunos puntos, sobre todo en llamar “proceso de paz” a esas mesas de negociaciones, Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, hoy senador, rescató: “El país tiene que ser consciente que proceso de paz no hubo, sino el indulto para algunos responsables de delitos atroces a un alto costo institucional”.

Úribe, quien ha sido uno de los más críticos al acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, pidió a Colombia a tener una “política de seguridad muy estricta”.

“Ya indultaron a Timochenko y a otros responsables de delitos atroces, que los dejen indultados pero que el Acuerdo se baje de la Constitución y se reforme. Farc sigue. Para que se salieran unos se hizo grave daño institucional. Para apoyar a los de base no se necesitan acuerdos”, destacó en la red social, Twitter.

Luego, en declaraciones para La FM, Uribe sentenció el gobierno de Santos y aseguró que “facilitaron la huida de Márquez y Santrich, les crearon todas las ventajas (…) el país tiene que adelantar una gran política de seguridad que reduzca a estos señores y los lleve a la cárcel, además debe revisar los acuerdos”.

“Lamento mucho la decisión (de Márquez) porque proviene de alguien que estuvo mucho tiempo en la negociación de la paz (…) nos llama a reflexionar sobre la necesidad de perseverar y acelerar la implementación del acuerdo”, insistió Uribe.

