Sebastiana Barráez: Militares solo ganan 10 dólares al mes

ND / 27 ago 2019.- La periodista Sebastiana Barráez reveló este miércoles que los militares solo ganan 10 dólares al mes, el sueldo puede variar según el rango que el funcionario pueda tener (general, capitán o teniente coronel).

“Lo que alguna vez significó un gran atractivo para entrar a la institución armada, se ha perdido con el tiempo y la crisis. Es por ello que una de las razones más fuertes para desertar, son los bajos salarios. No importa cuántos aumentos se hayan dado en los últimos años, porque la brutal inflación se come el salario. No hay manera que con lo que gana un militar pueda cubrir la canasta básica”, dice Barráez.

“Revisando el tabulador del salario de un General de División, observamos que llega a 177.774 bolívares (10 dólares), que con los descuentos le queda en 145 mil (8 dólares). Si le suma lo depositado por la Caja de Ahorro pues termina recibiendo poco más de 154 mil bolívares, más los bonos. En el caso del general de Brigada su salario es de Bs. 161 mil (USD 9), que con los descuentos se reduce a Bs. 135 mil”, agrega la periodista.

