Remolcarán carros mal estacionados en El Hatillo, anuncia Sayegh

ND / 28 ago 2019 – El alcalde del municipio El Hatillo, Elías Sayegh, ofreció este miércoles detalles del “Plan Remolque”, un proyecto que según describió removerá con grúas a los vehículos mal estacionados en las calles de la zona, con el fin de hacer cumplir las normas de convivencia en el sector.

“Hoy estamos anunciando lo que es el plan de grúas en nuestro municipio, ya iniciamos la campaña con respecto a El Hatillo con la colocación de cepos, fuimos pioneros además a nivel nacional con lo que fue la colocación de multas por parte de nuestros funcionarios policiales, nuestros funcionarios hoy tienen punto de venta, tenemos un sistema además de incentivos para estos funcionarios y para la policía, en donde el 30% de las multas va al bolsillo del funcionario, el 10% al supervisor, y el 60% de la multa va directamente a la institución policial, estos recursos son invertidos en el mejoramiento de la seguridad de municipio, y hemos visto como esto se ha traducido en mayores niveles de seguridad”, detalló Sayegh en una rueda de prensa transmitida por TVVenezuela Noticias.

El alcalde del municipio El Hatillo agrego que “con esta campaña no buscamos multar a nadie, nosotros no queremos remolcar a nadie, nosotros lo único que queremos es que se cumplan las normas mínimas de convivencia, nosotros queremos vivir en un lugar en donde podamos hacer vida, en donde el sano esparcimiento familiar pueda ser ejercido, y no podemos mientras tengamos un caos en nuestra vialidad, por eso estamos decididos a avanzar en esta campaña que ha sido traducida en logros importantes para toda nuestra comunidad”.

“Quiero anunciar el monto de las multas según la nueva unidad tributaria hatillana, cada multa será de 75.000 bolívares, el monto de la grúa será de 72.000 bolívares más el IVA, y luego también deberán cancelar el monto del estacionamiento, todo sumado, suma alrededor de 160.000 bolívares, que como digo, no es nuestra intención multar, ni cobrar, ni llevarnos ningún carro, nuestra intención es simplemente que se cumplan las normas, para todos los buenos ciudadanos que cumplan las normas, evidentemente podrán vivir mejor, ahora para aquellos que no quieren cumplir las normas, que quieren abusar de otros ciudadanos, que quieran limitar el derecho de otros ciudadanos, entonces nosotros vamos a ejercer la ley”, concluyó.

