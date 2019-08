Rusia exige a Google no promover protestas ilegales

Moscú, 11 ago (EFE).- El regulador de medios ruso, Roskomnadzor, exigió este domingo a Google suspender la publicidad de protestas no autorizadas en Rusia a través de Youtube, un día después de que una marcha se saldara con más de 250 detenidos en Moscú, según datos ofrecidos por activistas.





“Roskomnadzor ha remitido una carta a la compañía Google para exigir que tome medidas para evitar promocionar acciones masivas (ilegales) no autorizadas en su plataforma de Youtube”, dice el regulador en un comunicado publicado en su página web.

Según el organismo, las notificaciones sobre los actos no autorizados han llegado a numerosos internautas rusos, “incluso los que no están suscritos” a canales que contratan servicios de publicidad de Youtube para difundir información sobre acciones masivas que no cuentan con luz verde de las autoridades.

El regulador ruso subraya que la falta de una reacción de Google a su solicitud será interpretada como “interferencia” en los asuntos internos de Rusia y “obstrucción a la celebración de elecciones democráticas”, en referencia a los comicios municipales del 8 de septiembre, criticados por la oposición.

Por su parte, Andréi Klimov, jefe de la comisión de Defensa de la Soberanía Estatal del Senado ruso, señaló que unas “fuerzas extranjeras” hicieron este sábado uso de Youtube para “manipular a los ciudadanos” rusos e incitarles a “infringir la ley”.

Klimov, cuyas palabras recoge la agencia Tass, afirmó que durante la protesta opositora en la Avenida Sájarov, que había sido autorizada por el Ayuntamiento, sus asistentes comenzaron a recibir notificaciones en sus dispositivos electrónicos de unas “fuentes a las que no estaban suscritas” y que les incitaban a saltarse la ley con una marcha no autorizada hacia “objetos federales protegidos” después del mitin.

El senador ruso hacía así alusión a la marcha que siguió a la multitudinaria concentración en la Avenida Sájarov, la mayor movilización opositora en Rusia en los últimos siete años, que se saldó con 256 detenidos, según la ONG OVD-Info.

Varios centenares de moscovitas respondieron ayer al llamamiento de uno de los activistas que intervinieron en el mitin para continuar la protesta con un “paseo” en dirección a la sede de la Administración presidencial, cercada por un gran número de policías, que procedieron a detener a los manifestantes.

La Duma rusa (cámara de diputados) anunció esta semana que creará una comisión especial para investigar la injerencia extranjera en la vida política y en las elecciones en este país.

Las protestas en Moscú comenzaron el pasado 14 de julio después de que la comisión electoral se negara a registrar a 57 candidatos independientes para las elecciones municipales, alegando que incluyeron almas muertas y personas inexistentes en sus listas.

