Rubio: Gobierno de López Obrador “falla” en restauración de democracia en Venezuela

ND / 23 ago 2019 – El senador norteamericano Marco Rubio expresó este viernes que la administración del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador “falla” al no reconocer al embajador designado por el presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó.

“Al no reconocer al embajador designado por el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador falla en acelerar la restauración de la democracia en #Venezuela y está socavando los esfuerzos del #GrupoDeLima”, afirmó Rubio en su cuenta Twitter.

Cabe acotar que este jueves la comisión de Política Exterior de la AN rechazó el nombramiento del oficialista Francisco Arias Cárdenas como embajador de México y el cual fue aceptado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al no reconocer al embajador designado por el presidente interino @jguaido y la @AsambleaVE, la administración del presidente @lopezobrador_ falla en acelerar la restauración de la democracia en #Venezuela y está socavando los esfuerzos del #GrupoDeLima. — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) 23 de agosto de 2019

