El mural de Cruz Diez en La Guayra

(Este artículo fue escrito en el primer quinquenio del siglo XX y ahora, a raíz de la muerte del artista, me atrevo a reenviarlo a los medios, como testimonio de respeto al artista ya fallecido)

A raíz del regalo del diseño que hizo el Artista Cinético Carlos Cruz Diez al municipio Vargas, en tiempos de la mal llamada IV República, en ocasión de cumplir la ciudad histórica de La Guayra su cuatricentenario, para pintar la pared aledaña al puerto, que resguarda las operaciones y bienes e instalaciones portuarias, el pueblo Varguense elevó su autoestima y enalteció su condición de ciudadano poseedor de una ciudad museo abierta al mundo, para el disfrute de todos.

El arte cinético plasmado en ese mural paralelo a la avenida Soublette, a lo largo de 2 kms., se contrapone de una manera armoniosa con el arte Colonial expresado en la arquitectura vasco andaluza, posesionado de La Guayra desde la llegada de los Vascos de Guipuzcoa en 1.728, cuando se crea la Real Compañía Guipuzcoana.

Cuestión hasta ahora y por ahora única en el mundo, porque de una ciudad portuaria, de abolengo colonial y patrimonio histórico añejo, se le suman dos obras portentosas del arte nuevo, Los Silos Trigueros y El Mural de Cruz Diez, el más largo de América Latina, denominados artísticamente Cilindros de Inducción Cromática y Policromía Efímera de Color, a los cuales debemos agregarle también, el piso cinético del Terminal Internacional del Aeropuerto de Maiquetía y el diseño del Boulevard Caribe, en Caraballeda. Lo que nos indica que las mayores obras monumentales de Carlos Cruz Diez las tenemos en El Estado Vargas.

Esta contraposición del arte, ha sido motivo de orgullo para todos los Varguenses, por décadas y cada vez que el mural presenta algún deterioro en su pintura, elevamos nuestras voces, al igual que muchos de los nacidos en esta Guayra para pedir la preservación del mismo, especialmente por el sentido de pertenencia de este como patrimonio cultural de los que vivimos y sentimos esta tierra como nuestra.

Ahora, después de la tragedia del 1999, que ocasionó también el deterioro del mismo, entendemos que el Estado debe priorizar sus planes y luego en el momento oportuno debe ser restaurado, pero no entendemos porque el Gobierno Regional en las figuras del Gobernador Rodríguez San Juan, el Alcalde secuestrador de Niheous, Alexis Toledo y el presidente de Puertos del Litoral Central, ese primitivo militar denominado Pedro Arroyo, aceptaron la mutilación del mismo en su extremo oriental, exactamente frente a los Silos Trigueros y a la Casa Boggio, sitio que sirve de aposento a los señores concejales, y que lo ven diariamente, permitiendo la pintura de una alegoría a los héroes de la patria por una brigada muralista del MVR. Es que acaso no hay más paredes en la región que se puedan pintar, pero respeten el mural, o como ellos no son Guayreños y Varguenses, no entienden el significado ni el sentido de pertenencia que tenemos quien viva en esta franja costera con el mural.

Si señores, esto lo digo porque a pesar que Cruz Diez regaló ese diseño, el mismo nos pertenece a todos los guayreños, no a Cruz Diez, ni al Gobierno, es nuestro, de los que vivimos aquí, debido a que forma parte de la identidad y del patrimonio cultural regional, y por ello lo hemos asumido como y de todos los Varguenses, por tal razón no podemos aceptar que ahora ese mural portentoso este siendo destruido por quienes dirigen el estado Vargas, lo que representa el oscurantismo mas retrogrado de un gobierno inculto, que nos devuelve al dogmatismo de la época pre histórica y medieval cuando los reyes de turno con acuerdos escolásticos con la iglesia dominaban el mundo a su antojo, sin permitir los avances del ciencia y del arte por lo que estos señores se han convertido en unos depredadores, ofendiendo el contexto urbano de la Guayra como Ciudad Museo.

Dado lo expresado, el Gobernador y el Alcalde deben asesorarse en la materia de Preservación del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico, que papel juegan los Directores de Cultura, de Turismo y La Oficina de Patrimonio, a fin de tomar cartas en el asunto y mandar a restaurar en su forma original dicho mural, para que siga agradando visualmente con su colorido policromático y haga juego con la luz de esta tierra que deslumbró al genio Armando Reverón, y demuestren que antes de avalar unas pinturas adoctrinantes de una gestión efímera, deben soportar toda una carga valorativa del arte nuevo que ya forma parte de la idiosincrasia Cultural Guayreña. Además esa acción destructora en Vargas de la obra de Cruz Diez, resulta contradictoria con los homenajes y reconocimientos que se le hacen al artista en diversas partes del mundo, por su aporte policromático y cinético a las artes plásticas, lo que no lleva a recordar que la oscuridad queda en la casa. De lo contrario, como estamos en una Democracia participativa y protagónica para todos y no para uno sólo a través de peroratas en la radio, los invito a que realicemos un referéndum para conocer lo que quiere el pueblo Guayreño, el mural de Carlos Cruz Diez, o un árbol sin raíces.

Lamentablemente ese referéndum propuesto no se realizó, el mural ya no existe, el propio Alcalde de la Localidad, Alexis Toledo, acompañado de algunos personajes soeces, depredadores y enemigos del arte y la cultura guayreña, como Pedro Arroyo y Santos García Zapata, en plena luz del día, de un día cualquiera en los inicios de su gestión a partir del año 2005, llevaron a cabo la demolición del mural utilizando un pico para dar inicios a los trabajos de destrucción, con la finalidad de colocar una cerca de hierro, que tiene que ser pintada consuetudinariamente para que el oxido marino no se apodere de ella.

Así La Guayra perdió una obra de arte de grandes dimensiones estructurales, por la incomprensión de sus autoridades administrativas de su importancia y significado y de su trascendencia en el mundo contemporáneo.

Historiador

Etiquetas: Rubén Contreras