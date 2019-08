Ronald Balza: Embargo podría empeorar situación de venezolanos

Oleg Kostko / 6 ago 2019.- El economista Ronald Balza expresó este martes que el embargo decretado este lunes por la Casa Blanca podría empeorar la situación de los venezolanos.

“Las sanciones pueden deteriorar las condiciones de vida de los que viven en el país el ejemplo mas claro es el de Cuba, allí ha durado décadas y el gobierno de Cuba no cambio pero el periodo especial cubano fue uno de los más complicados que vivió la isla en los 90 hasta que recibió asistencia con el Gobierno de Chávez ya que luego de la caída del muro de Berlín perdió todo el apoyo que venía de Rusia”, expresó Balza en declaraciones dadas a vivoplay.

“Si Venezuela no tiene acceso a otro tipo de divisas que no puedan venir de las actividades petroleras o de las que genere el gobierno, y no puede hacerlo a nivel internacional por sospechas de vínculos con el Gobierno de Maduro pues la situación general de los venezolanos se deteriorará aún más”, agregó.

“La crisis que tenemos no es consecuencia de las sanciones que se han impuesto desde el 2017 para acá, esas sanciones han ido escalando a lo que se va a imponer hoy y quizás el ultimo escalamiento pero no imposible que se vea otra escalada mas”

“el problema es que hace mas difícil distinguir la situación de los privados que tienen relación con el Gobierno y quienes lo tienen directa e indirectamente y eso puede hacer que quien tenga relación con los privados aumente por lo que es posible que muchas relaciones que se tiene desde el exterior con los privados puedan ir cayendo

“El propósito de las sanciones pareciera ser revertir las políticas económicas promoviendo un cambio de gobierno, pero si ese cambio de gobierno no ocurre las políticas económicas no cambian y las fuentes de ingreso del país se reducen también en consecuencia las sanciones no ayudarían a resolver el problema que tenemos y los problemas humanitarias que tenemos no se resolverían”

Etiquetas: EEUU | embargo | sanciones | Venezuela