Richard Blanco: No me arrodillaré ante narcotraficantes y asesinos del pueblo

Hace 10 años y 1 día amanecí en las mazmorras de los dictadores en Venezuela. . Me hicieron preso ilegalmente . Solo recuerdo el sufrimiento de mi familia y amigos, que junto a todos ustedes ;tuvieron que pasar este mal momento ! . Pero a la vez me dieron el ánimo suficiente para soportar semejante canallada. . Estoy claro , que mi caso fue distinto, porque aunque fui humillado y pase meses enteros atropeyado en mis derechos humanos elementales , otros hermanos Venezolanos siguen ingresando a esos calabozos y otros con menos suerte no han salido aún con años de soledad y penurias. . Yo sigo en la lucha ! Nadie me hará reclinar la cabeza porque no tengo pena alguna . No me arrodillaré ante narcotraficantes y asesinos del pueblo. Lucharé hasta el final , con mi vida si es necesario por ver a mi patria libre . Solo un recuerdo para agradecer a todos los que me apoyaron en esta parte tan fuerte que me tocó vivir. Fueron muchos por eso no puedo nombrarlos . Pero si agradezco a toda Venezuela 🇻🇪 por haber estado a mi lado . Mil gracias ! Nos veremos pronto en mi amada Venezuela 🇻🇪 🇦🇷. . Sigo sin parar donde me encuentre. Más temprano que tarde seremos libres y ellos la pagarán ! No desmayes hermano venezolano. . Sigamos hasta conquistar La Paz y libertad . #AlianzaBravoPueblo #RichardBlancoEnArgentina @antonioledezmave @andreinablancob @richardhblanco @abpvenezuela @silvanagiudici @patobullrich