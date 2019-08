Richard Blanco a Alberto Fernández: Deje de hablar por hablar, Maduro es un dictador

ND / 26 ago 2019 – El diputado de la AN, Richard Blanco, envió este lunes varios mensajes al candidato presidencial peronista de Argentina, Alberto Fernández, donde le asegura que Nicolás Maduro es un “dictador” al encarcelar a parlamentarios, hipotecar la Nación violando leyes y no rendir informe al parlamento, entre otras cosas.

“Deje de hablar por hablar y contésteme sr @alferdez (Alberto Fernández). Explícame esto: ¿Cómo calificaría usted un régimen que ha cerrado más de 60 medios de comunicación social en mi país ?. ¿Cómo calificaría usted un régimen que liquidó la separación de poderes, para controlar a jueces que amparan delitos de sus seguidores y sancionan vilmente a los que piden la libertad para nuestra patria?. ¿Cómo calificaría usted un régimen que truco más de 1 millón de votos en las elecciones de 30 de Julio de 2017, según confesión de técnicos de la empresaria Smarmatic?”, posteó Blanco en su cuenta Twitter.

El parlamentario en el exilio cuestionó a Fernández al preguntarle que “¿cómo calificaría usted a un régimen que dirige al Consejo nacional electoral para que controle el registro electoral a su antojo y donde sus rectores son partidarios suyos?. ¿Cómo calificaría usted un régimen que impone los Magistrados del Tribunal Supremo no de acuerdo a su currículum académico, sino a su grado de sometimiento a Maduro?”.

“¿Cómo calificaría usted un régimen que ha violado el artículo 300 de la Constitución Nacional?. ¿Es o no dictador Maduro?, que encarcela a parlamentarios, hipoteca la Nación violando leyes y no rinde informe al parlamento. Respóndanos Señor Alberto Fernández!”, concluyó.

Lea más: Vecchio: Maduro es incapaz de ofrecer soluciones, solo genera hambre y sufrimiento

Deje de hablar por hablar y contésteme sr @alferdez ( Alberto Fernández ) . Explícame esto : – ¿Como calificaría usted un régimen que ha cerrado más de 60 medios de comunicación social en mi país ? pic.twitter.com/GBJ46nGm6A — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 26 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Alberto Fernández | AN | Argentina | Nicolás Maduro | Richard Blanco | Venezuela