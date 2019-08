Reportero Jesús Medina cumple 1 año en Ramo Verde: “No han podido quebrantarme”

Elías Rivas / 29 ago 2019.- El reportero gráfico Jesús Medina cumple un año en los calabozos de Ramo Verde, así lo hizo saber a través de una carta publicada en su cuenta Twitter este jueves.

“Para el momento en que se publique esta carta estaré cumpliendo un año del secuestro judicial en el que me mantienen quienes hoy están en el poder. Seré claro y preciso. El mensaje a la nación venezolana es que me mantengo firme en mi lucha, no han podido quebrantarme, no han logrado que baje la cabeza, estoy más fuerte que nunca”, expresa Medina en el comunicado escrito aparentemente a mano alzada.

En el texto el reportero gráfico aprovecha el momento para emitir un mensaje a los políticos que representan la oposición a Nicolás Maduro: “Los egos, la ambición y el egoísmo son los que han mantenido a quienes han desfalcado a un país entero, mírense en ese espejo y no sigan cometiendo el mismo error. Dejen la pelea y el protagonismo y únanse. Les aclaro algo: los presos políticos somos 501 personas secuestradas, no debe haber preferencia solo por tres”, recalcó.

Asimismo quiso emitir unas palabras para los venezolanos: “Mis compañeros de prisión y yo les pedimos que no se olviden de nosotros, estamos aguantando. A los que me tienen aquí, si me quieren reprimir por enviar esta carta, háganlo, escribir no es delito (…) peleo en nombre de las miles de personas que han muerto en estos 20 años, lucho por mis compañeros de la prensa que han tenido que callar por temor, alzo mi voz por los que no tienen hoy nada que comer…”

Y concluyó: “Hoy con nostalgia digo muy fuerte ¡Viva Venezuela libre! Los verdugos no piden clemencia, que les quede bien claro, y para la prensa: callar es un delito y no callaré”.

¡Atención! Difusión Masiva. Hoy 29Ago# se cumple un año del secuestro judicial, que le tienen al reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, pidió que sé publicará esta carta para hablarle claro al país y mencionó lo siguiente: Para la prensa, callar es un delito. ¡Yo no callaré! pic.twitter.com/7s5yJMCpwQ — Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) August 29, 2019

