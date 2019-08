Ramos Allup: El regimén no logrará transacciones con Zambrano, ni quebrantarle la fe

Anaisa Rodríguez / 16 ago 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup rechazó este viernes las condiciones de reclusión en las que se encuentra el primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano y aseveró que el gobierno de Nicolás Maduro no va a conseguir quebrarlo.

“Zambrano no tiene ni una hoja de un periódico, ni la biblia, pero no le van a quebrantar la fe, no lo van a quebrar con estos maltratos, no van a conseguir transacciones, él no es Esquirol”, refirió expresó en la sede de AD, al condenar los 100 días de la detención arbitraria de Zambrano.

Allup, secretario general de AD dijo que Zambrano no ha podido nombrar sus abogados. “No tiene tribunal, le dijeron no hay despacho ni secretaria para demorar y dejarlo más tiempo recluido, sin proceso judicial, sus defensores son de primera, pero no puede defenderlo porque no hay manera que se instaure un proceso judicial normal”.

“El gobierno no ha puesto preso a Juan Guaidó porque el costo político es muy caro, muy alto, porque es el presidente interino”, refirió.

Asimismo, aseguró “a este régimen no lo reconoce nadie, es un régimen de facto que no fue elegido por nadie, en un simulacro electoral que no reconoce nadie. Nosotros no le disparamos a nadie, no matamos a nadie, eso de traición a la patria, lo inventaron esos sanganos. Si tu te opones al gobierno te estas oponiendo al estado y a la patria, no Nicolás, la patria no eres tú.

Etiquetas: Edgar Zambrano | Henry Ramos Allup | Juan Guaidó