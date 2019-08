Rafael Narváez: Nuestros diplomáticos en el exterior le cierran la puerta a los venezolanos

Jhoan Meléndez / 9 ago 2019.- Rafael Narváez, defensor de los DDHH, ofreció un balance sobre la violación de los Derechos Humanos en lo que va de año y afirmó que el equipo diplomático de Venezuela en el exterior “violenta la convención de Viena”.



“El equipo diplomático de Venezuela en el exterior violenta la convención de Viena… Tanto el cónsul como el embajador en esos países deben darle protección social a los venezolanos y cuando estos llegan a pedir ayuda le cierran las puertas”, indicó Narváez en rueda de prensa.

El abogado además explicó que la crisis “ha provocado en el primer semestre de 2019 un desplazamiento forzado por parte de venezolanos que van a buscar combatir la hambruna en otros países receptores, que por cierto, esas naciones se han manifestado con mucha xenofobia. Han desplazado a algunos venezolanos cuando nosotros les abrimos las puertas en el pasado”.

Sobre la situación del país dijo que Venezuela está sumergida “en una hambruna indetenible con una hiperinflación de 1.500% con respecto a esa materia. Las regiones del país no adquieren los alimentos y se están en los anaqueles, comprarlos es difícil. Al satisfacer estas necesidades se violan los derechos”.

“La diálisis ha ido desapareciendo y el Estado está obligado a darle esa atención al paciente que cuando necesita este tratamiento tres veces se la dan una sola vez. La salud está colapsada y el ministro no aparece, eso tiene que ver con las muertes de pacientes… Codevida sigue peleando para ayudar pero no hay voluntad del Estado. El transporte público desaparece porque no tiene las herramientas para funcionar y lo más grave es que la salud sigue estando colapsada. Los pobres son quienes mueren y a nadie les duele porque al Estado no le importa el derecho a la vida. No hay gas doméstico, no hay gasolina, no hay nada”, manifestó.

Por último señaló que “han habido más de 70 fallecidos en las protestas por falta de servicios públicos, como le pasó a Rufo quien ahora está en la oscuridad porque el Estado no acepta el reclamo justo. ¿cuántos encarcelados quedan en Venezuela? 550 en continúan en el Sebin cuna de las torturas y los tratos crueles donde murió Albán”.

Etiquetas: DDHH | fallas de servicios públicos | migrantes | Rafael Narváez