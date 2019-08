Pompeo: Condenamos injusticias contra el periodista cubano Roberto Quiñones

ND / 21 ago 2019.- El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, condenó este miércoles las ‘injusticias’ que ha cometido el gobierno de Cuba contra el periodista Roberto Quiñones, luego que este informara sobre la represión de la libertad religiosa en su país.



“Condenamos las injusticias cometidas contra el periodista cubano Roberto Quiñones, arrestado por informar sobre la represión de la libertad religiosa en Cuba”, dijo Pompeo, al tiempo que advirtió sobre nuevas sanciones contra el “régimen” cubano.

“Continuaremos usando sanciones específicas para cortar recursos del régimen cubano que usa sus ingresos para reprimir a su propio pueblo”, agregó.

Roberto Quiñones fue detenido el 22 de abril de 2018 mientras cubría la visita oral a los pastores cubanos Ramón Rigal y Ayda Expósito por delito de “atentado”, esto según informó en su momento el portal de noticias Radio Televisión Martí.

El periodista fue condenado a un año de privativa de libertad en la modalidad de trabajo correccional con internamiento también por “resistencia” y “desobediencia”.

We condemn the injustices committed against Cuban journalist Roberto Quiñones, arrested for reporting on Cuba’s repression of religious freedom. We will continue to use targeted sanctions to cut off resources from the Cuban regime which uses its income to repress its own people.

