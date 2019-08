Pizarro: Miles de personas se han beneficiado con la ayuda humanitaria que hemos canalizado

Jhoan Meléndez / 8 ago 2019.- Miguel Pizarro, presidente de la Comisión Especial de la Ayuda Humanitaria de la AN, hizo rendición de cuentas sobre lo que han logrado en materia de asistencia humanitaria.



“En enero de este año, al aprobarse el acuerdo que permitía el ingreso de la ayuda humanitaria al país y constituirse esta Comisión, iniciamos un proceso de articulación con ONG dedicadas a la labor humanitaria. Asimismo, conformamos un equipo con especialistas para definir requerimientos y necesidades según los estándares internacionales de ayuda humanitaria e iniciamos gestiones con organismos, agencias y países que contribuyeran con la donación y canalización de asistencia”, explica Pizarro vía Twitter.

Continúa: “La Comisión Especial, tomando en consideración que la AN no es un órgano humanitario, ha canalizado cientos de entregas de ayuda humanitaria que han beneficiado a miles de personas en todo el país a través de fundaciones, ONG y hospitales. Gracias al esfuerzo de todos los venezolanos hoy el régimen reconoce la Emergencia Humanitaria Compleja y logramos la implementación de mecanismos de cooperación a través de organismos multilaterales como ONU y la Federación Internacional de la Cruz Roja. En el último mes, la Oficina de la Acnud reconoció en su informe sobre Venezuela la grave crisis que atravesamos, sucedió lo mismo en la resolución del Europarlamento. Hoy contamos con el apoyo de la OEA, el Consejo Europeo, Mercosur y países de todo el mundo. No estamos solos”.

Puntualizó que desde dicha comisión “seguiremos visibilizando, articulando y gestionando todos los mecanismos nacionales e internacionales que sean necesarios para atender la Emergencia Humanitaria. Nuestra victoria es salvar vidas. Debemos seguir trabajando unidos y organizados”.

1/7 A continuación, luego de que se ha cumplido un semestre de la instalación de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, la cual presido, abro hilo de tuits con parte de la rendición de cuentas en materia de mecanismos de cooperación, entregas y beneficiados. pic.twitter.com/q5MvML55kQ — Miguel Pizarro (@Miguel_Pizarro) 8 de agosto de 2019

Etiquetas: AN | ayuda humanitaria | Informe Bachelet | Miguel Pizarro