Periodista Leonardo León: Borran la barbarie del chavismo de la fachada de la ULA

ND / 11 ago 201.- El periodista Leonardo León publicó este domingo un corto video en el que se observa a estudiantes y profesores limpiando la fachada del Rectorado de la Universidad de Los Andes en Mérida.





“Universitarios borran de la fachada del Rectorado la barbarie del chavismo y madurismo está actividad seguirá realizándose durante toda la semana”.

Las pintas fueron realizados la noche del jueves. Entre los mensajes de tono rojo se puede claramente leer: “Vamos por ustedes”, “No más bloqueos”, “No more Trump” (no más Trump); o “La patria no se vende”.

El Edificio Central del Rectorado, según explica el propio rectorado en Twitter, es patrimonio arquitectónico de Mérida.

Etiquetas: rectorado | ULA