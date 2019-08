Ex secuestrado: Alianza entre las Farc y el Cartel de los Soles es “perfecta”

ND / 29 ago 2019 – El periodista Herbin Hoyos, exsecuestrado de las Farc, aseveró este jueves que hay una alianza del Cartel de los Soles con las Farc y el ELN en Venezuela para el narcotráfico.

“Venezuela es para las Farc como el agua es al pez, así de sencillo, Venezuela se volvió el patio donde las Farc se reagrupan, se volvió su balneario, donde llevan secuestrados, donde esconden caletas, allí hay 22 pistas de aviones, donde desarrollan actividades de narcotráfico, donde salen aviones cargados de drogas hacia las islas Bahamas, a Centroamérica y hacia Europa”

Y siguió: “El narcotráfico es manejado por el Cartel de los Soles; el Cartel de los Soles es el macro empresario de narcotráfico que sale de Colombia, y esa alianza de protección del Cartel de los Soles con los jefes de las Farc es una alianza perfecta, porque están cuidadas por la Guardia Nacional Bolivariana, están cuidados por los colectivos armados que tiene Maduro, y adicionalmente a eso ahora le sumaron al ELN”.

Así lo dijo Hoyos al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El comunicador agregó que “tan pronto se escapa Santrich, el martes siguiente ya se hace la primera reunión con Iván Márquez y con El Paisa, y el jueves hacen ya una reunión con el ELN, las Farc, Iván Márquez, El Paisa, y todos ellos con Santrich, y juntan a un grupo de narcotraficantes a los que les proponen que deben financiar las campañas políticas de las zonas de frontera de alcaldes del lado colombiano, esta reunión ocurrió en el estado Guárico. Ellos dicen que si ganan esas alcaldías, tienen una manera de correr la frontera venezolana hacia Colombia, ellos dicen que tienen que correr esa frontera hacia Bogotá, el sustento de esto está dado en desmovilizados que estuvieron en la reunión, yo puse e conocimiento de esto a las autoridades colombianas, me llamaron posteriormente a constatar las fuentes, porque yo hago investigaciones, en las más de 3.200 investigaciones que he hecho contra las Farc y todos ellos, todavía no he tenido la primera retractación”.

“Son desmovilizados, gente de la Guardia Nacional Bolivariana que son mis informantes, yo contrasto con gente de distintos sectores para hacer mi investigaciones. Ando con escoltas, he tenido 6 atentados, roto las noches en Colombia, tengo una guerra casada contra las Farc. A ellos les interesa golpear la capital del país, a Bogotá, lo he investigado y lo he denunciado con pruebas. El Foro de Sao Paulo terminó hace muy poco en Venezuela, y allí se diseñó el plan estratégico para la toma del poder en Colombia, el cual va diseñado desde la misma creación de células clandestinas que hagan acciones terroristas simultaneas, articuladas, pero que no estén conectadas unas con otras, para que no dejen pistas a las autoridades, y generar acciones usando grupos alternos a ellos, usando el paramilitarismo, pero son ellos. Con esa nueva modalidad de Farc y ELN muestra por ejemplo a lo que pasó en la escuela de cadetes General Santander en Bogotá obedece a esta nueva modalidad. El régimen de Maduro está detrás de todo eso, buscando desestabilizar a Iván Duque, para buscar llevar a Gustavo Petro al poder, bajo el socialismo. Petro trata de llevar a las Farc al poder, porque una vez Petro en el poder, le abre toda la ideología al socialismo, a volver a Colombia como Venezuela está actualmente. El proyecto del Foro de Sao Paulo debatido en Venezuela quiere llegar a Colombia, y una vez en Colombia, literalmente se apoderan del continente, porque ya tienen a Evo, están nuevamente retomando el poder en Argentina, le están haciendo la ingobernabilidad a Bolsonaro, ósea que no demoran en volver a coger ventaja en Brasil. Ganando las alcaldías en Colombia preparan el terreno para luego ganar las elecciones presidenciales”, concluyó.

