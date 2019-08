Pdvsa: Bloqueo criminal ha impedido pagar los compromisos con hospitales italianos

Elías Rivas / 6 ago 2019.- El director de Salud de Pdvsa, Héctor Herrera Jiménez, calificó este martes como “fake news” la publicación de El Pitazo donde aseguran que la estatal no firmó la renovación de convenio de trasplante de médula ósea en 2018. A través de la red social Twitter, Herrera Jiménez indicó que “debido al bloqueo criminal no ha sido posible efectuar los pagos de los compromisos con los hospitales de Italia, donde se encuentran los niños trasplantados. El convenio se mantiene. Pdvsa no permitirá se cierren las puertas para seguir brindando atenciones de salud al pueblo”.

El director de El Pitazo, el periodista César Batiz, indicó a través de la misma plataforma que el portal de noticias en reiteradas ocasiones solicitó una entrevista con Herrera Jiménez, sin embargo, no obtuvieron respuestas.

“Estamos abiertos a conocer su versión de los hechos”, dijo Batiz en Twitter.

El trabajo publicado por El Pitazo indica Pdvsa planteaba la renovación del acuerdo para trasplantes de médula ósea, sin embargo, el convenio no fue aprobado por la llegada del comandante Héctor Herrera a la Dirección Ejecutiva de Salud de la empresa venezolana y por las deudas que la petrolera tiene con hospitales de Italia que apoyan el programa sanitario.

Este convenio tiene como objetivo garantizar la infusión de células madres de donantes no emparentados en pacientes venezolanos con leucemias y linfomas.

Desde @ElPitazoTV le solicitamos una entrevista y no tuvimos respuesta. Estamos abiertos a conocer su versión de los hechos. https://t.co/qYiRnMU6dS — César Batiz (@CBatiz) August 6, 2019

