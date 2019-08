Patricia Poleo aclara: Los chicos de “Dos locos de viaje” ni son enchufados ni son cómplices de González López

Elías Rivas / 26 ago 2019.- La periodista Patricia Poleo explicó este lunes que los jóvenes representantes de la cuenta en Instagram “Dos locos de viaje”, Valeri y Enmanuel, nada tienen que ver con la finca “Experiencia VE”, perteneciente al director del Sebin, Gustavo González López, según un trabajo de investigación realizada por la periodista y su equipo, y que fue publicado la semana pasada en la sección “Agárrate”, de su programa Factores de Poder, en Youtube.

“En la investigación se dan todos los detalles del cheff y los funcionarios del Sebin que trabajan en la finca, tanto para la seguridad como para el traslado de los invitados. Allí se mencionó que muchos influencers y artistas han estado en la finca, pero no se dijo que a sabiendas de quién era la finca, a sabiendas de que es propiedad del asesino Gustavo González López. Lo que se dijo fue que el que asistiera, a partir de la publicación, no podía decir que no sabía de quién era la finca”, dijo Poleo iniciando así la explicación de la polémica desatada a raíz de la publicación de su material.

La periodista recalcó que utilizó el video de “Dos locos de viaje”, por considerarlo el más profesional y que muestra a detalle la finca, “no para señalar a estos muchachos de enchufado o de cómplices”, aclaró.

De igual manera recalcó que aplaude y felicita el trabajo que viene haciendo Valeri y Enmanuel con la cuenta “Dos locos de viaje”, que trata básicamente de exponer las maravillas naturales de Venezuela y promover el turismo sin tono ni color político.

En ese sentido Poleo indicó que borrará el contenido que ha publicado en sus redes sociales en torno a la polémica del caso, sin embargo, aclaró que el material audiovisual de la finca “seguirá ahí en el trabajo de investigación”.

