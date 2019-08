Pastrana, sobre Iván Márquez: Esto es como los papás a los hijos cuando les dicen “te lo dije”

Oleg Kostko / 29 ago 2019.- El ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, expresó este jueves no estar sorprendido por la vuelta a las armas de alias Iván Márquez por considerar que el acuerdo impuesto por Juan Manuel Santos era ineficiente.

“Primero que todo nos va a tocar como los papás a los niños cuando les dicen yo te lo dije (…) cuando lideramos el NO, era porque ese proceso de paz no era bueno para Colombia, y lo que sucedió quedó consignado en las urnas precisamente fue que el NO ganó las elecciones, una vez ganamos las elecciones lo primero que hicimos fue ir a la casa de Nariño a dialogar con el presidente Santos, creo que fue un gesto de grandeza de la oposición ante ese mal proceso de paz que venía impulsando el presidente Santos, fuimos con el propósito de decirle en qué podíamos ayudar”, Dijo Pastrana a la emisora colombiana laFM.

“En mi caso personal yo estuve más de media hora con él le planteamos temas que ver con la JEP, el narcotráfico y las victimas ¿y desafortunadamente que fue lo que sucedió? Que Santos en lugar de crear un gran acuerdo político lo que hizo fue que se robó las elecciones el plebiscito y en lugar de llevar ese segundo acuerdo como se comprometió con el país y aprobó ese mal acuerdo de paz y estas son las consecuencias de un mal acuerdo de paz y no de un gran acuerdo político como se lo propusimos al entonces presidente Santos”, agregó.

Pastrana recordó que durante el diálogo que sostuvo con las Farc durante su Gobierno rompió las negociaciones a la primera señal de que éstos querían que le entregaran el país en sus manos.

“Aquí es donde está la diferencia porque las críticas que han hecho a mi gobierno es la silla vacía y yo prefiero la silla vacía como me sucedió a mí que haberle entregado el país a las Farc como lo hizo el ex presidente Santos, las Farc cuando deja la silla vacía y rompemos el proceso de negociación es porque estaba modificando y pidiendo lo mismo que le propusieron al presidente Santos y fue lo que les aprobó”, puntualizó el político colombiano.

A su juicio el movimiento iniciado por alias Iván Márquez no es una nueva guerrilla sino la misma Farc. “Estos no son disidencias son las mismas Farc, está Márquez, Santrich el paisa los mismos de siempre (…) porque aquí lo que hubo es una ruptura con un mal proceso de paz”.

