Padrino López: Hay países potencia jugando en positivo con nosotros

Jesús A. Herrera S. / 23 ago 2019.- El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró este viernes que Venezuela cuenta con gobiernos de países potencias en lo económico y militar “jugando” en positivo con el gobierno de Nicolás Maduro.

“Tenemos gobiernos de países potencias económicas y militares también que están jugando con Venezuela, jugando con nosotros en positivo, así que no no hay que dejarse confundir por esa humareda, esta polvareda que se pretende levantar y crear la matriz de que Venezuela está sola”, aseveró Padrino López.

En ese sentido, insistió en que Venezuela existe una “unión monolítica y granítica” entre el pueblo y la Fuerza Armada Nacional, que, en conjunción, están repudiando y enfrentando la “agresión y el asedio” de Estados Unidos, haciendo referencia a las sanciones.

En tanto, dijo que es “anacrónico” y “inverosímil” que haya gobiernos como el de EEUU que estén “haciendo una fuerza” para aislar al gobierno y recalcó que “cada día más pretenden ellos para agredirnos, para bloquearnos, cada día más pretenden ellos para dividir y fracturar la voluntad del espíritu nacional y la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”.

Y prosiguió: “Pues no, no es así. Existe la correlación política mundial, Venezuela no está sola en el tablero del juego. Venezuela tiene sus amigos, gobiernos conscientes, gobiernos propiciadores de la paz, del diálogo, del entendimiento, de las salidas democráticas, constitucionales, gobiernos que defienden el principio de autodeterminación de los pueblos, de la soberanía, de la independencia”.

