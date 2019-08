Pacientes oncológicos: Por culpa del Gobierno estamos generando metástasis

Anaisa Rodríguez/ 23 ago 2019.- Este viernes pacientes protestan frente a la sede del Ivss en Caracas para reclamar al gobierno de Nicolás Maduro que por falta de insumos y atención hospitalaria han generado metástasis.

“Ha sido lesionado mi derecho a la salud y a la vida, no tengo los medicamentos completos ni el dinero para cancelar la quimioterapia.Exigimos que haya centros hospitalarios adecuados que nos atiendan oportunamente. Los pacientes oncológicos están generando metástasis por la falta de tratamientos oportunos, esto no es justo”, reclamó Ana Cedeño.

Además, aseveró “llevó 2 recaídas por la incapacidad de los gobernantes, que no tienen la capacidad de proteger y garantizar el derecho a la vida”.

Por su parte, Mildred Valera manifestó que tienen 4 meses sin bloqueadores hormonales. “Hay escasamente pocos bloqueadores que no alcanzan para toda la población, no hay reactivos para hacerse los estudios, no hay contrastes para las tomografías. Un paciente con indicios de que tiene la enfermedad, debe conseguir el contraste, pasan meses y en la espera hace hasta metástasis”.

Calificó como “genocidio” lo que viven los pacientes. “Pacientes con un nódulo de milímetro, mientras se hacen los exámenes le tienen que mutilar su mama. Hay gente suicidándose por el desespero, tomando antidepresivos como si tomaran aspirinas, porque esto no se aguanta”.

Asimismo, agregó “no hay quirógrafo, no están dando citas en los hospitales oncológicos porque no hay material, ni médicos. Se están yendo porque no tienen con que trabajar”.

Según Efecto Cocuyo, funcionarios de la PNB y personal del Ivss permitieron el ingreso de pacientes oncológicos y trasplantados a la sede del Instituto para presentar sus exigencias a la directiva.

Etiquetas: IVSSS | pacientes oncológicos | protesta