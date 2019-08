Paciente oncológica: Duele ver a mujeres con “una mama llena de gusanos”

Oleg Kostko / 27 ago 2019.- Mildred Varela, quien se identificó como paciente oncológica, denunció este martes la situación precaria en la que se encontrarían las mujeres que sufren cáncer de mama en Venezuela ya que aseguró que hay casos que podrían tratarse los cuales por falta de medicinas algunas mujeres terminan con “una mama llena de gusanos”.

“La situación de las mujeres que padecen cáncer de mama es muy critica, da dolor ver a mujeres que con un simple nodulito que les empezó y por no tener recursos, adonde ir, los reactivos para hacer un estudio uno tenga que ver a una mujer con una mama llena de gusanos porque asi nos ha tocado verlas”, denunció Varela en declaraciones reseñadas por TVVenezuela

“No puede ser posible que una paciente haciendo metástasis llame a una fundación pidiendo auxilio como si uno fuese un médico, pidiendo morfina o si le podemos donar algo para que termine de morir porque no aguanta el sufrimiento, no podemos seguir así todos tenemos familia, duele cuando a una persona le dan cáncer y le da a toda la familia”, agregó.

Varela alertó que “Nada de esto es normal, necesitamos que todos nos avoquemos a esto porque nos afecta a todos (…) yo quiero trabajar por mi país y ya no podemos seguir viendo las diferencias sino lo que nos une no podemos seguir con el país enfermo porque así estamos, yo me rehusó a eso per siento que Venezuela también tiene cáncer y lo viví en carne propia y me rehusó a ver a mi país con cáncer”.

Lea más: Lisandro Cabello: “Irá preso quien venda o cambie divisas en las calles de Maracaibo”

#27Ago Mildred Valera, paciente oncológica: Los hospitales no tienen nada, hay que llegar a las 4:00 am para ver qué médico puede atenderlo a uno. No hay reactivos, después de la quimioterapia viene cirugía y luego radioterapia, pero los médicos tienen que hacer mastectomía total pic.twitter.com/zc37415WTH — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de agosto de 2019

#27Ago Mildred Valera, paciente oncológica: No podemos acostumbrarnos a esto, esto no es normal. No tenemos miedo porque estamos con Dios. No somos estadísticas ni queremos serlo, queremos que nos respeten el derecho a la salud. Conéctate #TVVenezuela por: https://t.co/ghvZP9UauZ pic.twitter.com/vKUR9OWSO7 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de agosto de 2019

#27Ago Mildred Valera, paciente oncológica: Siento que Venezuela también tiene cáncer, pero nos paramos a denunciar sin miedo, no podemos resignarnos a esto. Nacimos en el mejor país del mundo, esta tierra bendita. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/ghvZP9UauZ pic.twitter.com/v216fwGZ8z — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de agosto de 2019

vaya al foro

Etiquetas: cáncer | escasez de medicinas | Venezuela