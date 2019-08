Pablo Quintero (politólogo): Salir del diálogo muestra que Maduro es un dictador

Anaisa Rodríguez / 8 ago 2019 – El politólogo y profesor, Pablo Andrés Quintero, analizó la salida del gobierno de Maduro de las negociaciones en Barbados y aseveró que es muestra de que Maduro no quiere salir del poder por la vía pacífica. Durante una entrevista concedida a Noticias en Vivo, por Vivo Play, Quintero explicó que el gobierno tiene la postura de “si no es lo que yo quiero, me retiro”, comentó. “Viendo los diálogos desde el 2014 en adelante, el gobierno impone una agenda que no se puede cumplir, si no pateo la mesa”, agregó el politólogo.

Asimismo, expresó “esto es desfavorable, ya que sin negociación van a haber más sanciones, más crisis y el cerco internacional van a estar sobre Nicolás Maduro”.

Respecto a la actuación de Estados Unidos, el profesor de la UCV, sostiene que “es evidente que las presiones de Estados Unidos están afectando a Maduro (…) Están surtiendo algún efecto, pero pueden ralentizar las negociaciones”, y agregó “los procesos de negociaciones pueden sufrir etapas lentas, etapas rápidas”.

También, refirió que el mecanismo para resolver conflictos en materia internacional es el diálogo y la negociación. Muestra de esto, a su juicio, es la postura de la Unión Europea, mientras que, desde su punto de vista, Estados Unidos tiene una posición más rígida. “Como lo dijo Bolton el tiempo se agotó para negociar”, expresó.

Al referirse a la actitud del gobierno de Maduro, Quintero dijo “la contraofensiva como acción política va a ser el atrincheramiento, el llamado a la FAN a defender la patria, el bloqueo económico” y esto, agregó, “es una línea que tiene que emitir a las bases políticas y a sus diputados”, finalizó.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo en Bárbados | Nicolás Maduro | Pablo Andrés Quintero