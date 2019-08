Pablo Medina: Es la primera vez que un extranjero gobierna a Venezuela

Oleg Kostko / video: Jaime Bayly / 22 ago 2019.- El ex dirigente político Pablo Medina calificó como un hecho insulitó el que Maduro haya sido presidente debido a las denuncias que pesarían sobre éste referentes a su nacionalidad.

“Es la primera vez en la historia de Venezuela que un extranjero y encima de todo malandro es presidente de Venezuela, debería ser cese a una narcotiranía ya que incluso ese concepto de tiranía se queda corto para esto (…) porque es incluso peor que Hittler o Stalin porque Hittler al menos levantó Alemania en 7 años, Stalin erigió una potencia, estos destruyeron Venezuela”, expresó Medina en una entrevista dada a Jaime Bayly.

Además, mencionó nuevamente que la solución para la crisis en Venezuela debe ser una intervención internacional. “La tiranía cubana, los rusos, los chinos deben saber que esto no acabará hasta que Venezuela vuelva a ser libre, entonces Venezuela está tomada por los pranes, el ELN y las Farc mientras Guaidó convoca a mas manifestaciones creo que eso pone en peligro a la gente y salida no debe ser de adentro hacia afuera sino de afuera hacia adentro”.

A su juicio, la “usurpación” de Maduro no inició en el 2018 sino en 2013. “Eso comenzó en 2013 cuando a Chávez lo matan como a un tonto en Cuba e imponen a Maduro, un extranjero para ser presidente cargo que no puede ejercer por no ser venezolano y entonces Padrino quien dice que quien proponga una medida de fuerza es un traidor a la patria cuando él acepta a Maduro a un extranjero que no puede ser presidente”

Sobre contactos entre EEUU y el oficialismo

Medina dijo también no estar sorprendido porque desde EEUU se contactaran a diversos dirigentes del oficialismo al tiempo en que indicó que las peleas entre Maduro, Cabello y El Aissami son recurrentes pero que por lo general suelen protegerse. “Ciertamente deben haber hablado con todos y ahora los contactos se han hecho públicos, y no hay dudas de que existen peleas entre ellos (Cabello Maduro, El Aissami) ellos siempre están así pero por lo general suelen protegerse”

Argumentó también que “todas las conversaciones o diálogos siempre las usan para conseguir más tiempo y se va fracturando más socialmente el país ¿sabes que significa el bolívar que el dólar paralelo y el oficial esté entre 15 y 16.000 bolívares, que el sueldo tenga un valor de 12 dólares y que puede comprar un trabajador con eso? eso no alcanza ni para un cartón de huevos”.

Fuerza Militar

Durante la entrevista, Medina aseguró sin dar pruebas que se ha estado organizando una suerte de fuerza militar en el extranjero conformada por miembros de la diáspora venezolana asi como ex funcionarios policiales y militares.

“Se ha venido organizando el núcleo de un ejército libertador y también hablando precisamente para esto con una fuerza internacional para la ayuda humanitaria y para la paz (…) ya hay embriones en diferentes países donde se ha contabilizado el número de soldados oficiales y policías que se han organizado para actuar”.

Aseguró que en dicha iniciativa existe al menos “diez mil personas entre civiles y ex funcionarios policiales y militares en varios países”, y reiteró que “hay un plan en marcha para lograr la libertad de Venezuela este año”.

Dijo también que el grueso de los mandos bajos de las Fuerzas Armadas no apoyaría a Maduro en caso de una intervención extranjera. “Los militares en su mayoría están a favor de la libertad en Venezuela ellos no defenderán a Maduró, es más con quien cuentan es con la mafia cubana, el ELN, Hezbolah, y nosotros sabemos dónde están, también hay oficiales rusos, de las Farc y como las cosas se complican para Rusia y China le digo a esos países que aprovechen para retirarse de una buena vez de Venezuela o negociar su salida”.

Etiquetas: Maduro | Pablo Medina | Venezuela