Oscar Bastidas-Delgado: El gobierno quiere que comamos de su mano en lugar de enseñarnos a pescar

especial Enrique Meléndez / 28 ago 2019.- El cooperativista Oscar Bastidas-Delgado aseguró que la política de economía social tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro se puede calificar con aquella expresión de los años noventa: como vaya viniendo, vamos viendo.

“Se montaron 4 millones de venezolanos en “un barco” sin llegar a ningún sitio: todos embarcados por Chávez. Al final lo que pasó es que cuando todos estaan montados en ese “barco”, Chávez propone cambiarlo por el de las comunas”.

Bastidas-Delgado es profesor jubilado de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCV; articulista de varios medios y autor de varios libros, entre ellos, La Economía Social entre la Economía Popular y la Economía Solidaria.

¿Los Clap se ajustan a lo que se conoce como economía social?

-De ninguna manera. Estas actividades gubernamentales se hacen en función de proselitismo políticos; de populismo, etcétera; entonces lo que observamos es el gobierno favoreciendo a gente sin enseñarlos a pescar; que es uno de los ejes fundamentales de la economía social y, por supuesto, creando una gran cantidad de personas en función de que coman “alpiste” en sus manos. Eso no tiene nada que ver con la economía social; en absoluto.

¿Se benefician los sectores D y E con este programa que habría impedido una explosión social?

-Con la gente que he conversado, a propósito de los Clap; la verdad es que no cubre nada. Lo que se da casi mensualmente a las familias; si es que llega completo el paquete que corresponde, no alcanza para cubrir las necesidades básicas de ningún tipo; mucho más en los últimos meses, cuando lo que se está dando son, fundamentalmente, carbohidratos, y una comida que está vencida desde el punto de vista de su elaboración.

-Realmente, no tiene ningún impacto positivo. Todo lo contrario; pero lo peor del asunto es lo que apunté al principio: que no contribuye a tomar conciencia en torno a que el esfuerzo humano es lo que ayuda a levantar un país, y no la dependencia de un gobierno populista; que regala cosas en lugar de enseñar a que todo tiene que ser vendido. La gente tiene que pagar así esté subsidiada. No apoya el crecimiento de las personas ni de las comunidades; porque los hace dependientes.

Eso significa que este gobierno no ha estimulado la creación de la pequeña y mediana empresa, que ha sido una de los supuestos ideales de Hugo Chávez. ¿O no?

-En efecto; este gobierno ha dado muchos tumbos, y desde que se inició, a través de Cordiplan; luego del ministerio de la Planificación, y de todos estos organismos gubernamentales, ha actuado de acuerdo a esa filosofía de como vaya viniendo, vamos viendo, y sobre eso ha diseñado una gran cantidad de organizaciones supuestamente, populares; impuestas desde arriba; incluyendo las cooperativas impulsadas por Chávez: más de 400 mil; que, al final, son simples ensayos sin ningún tipo de arraigo de base,

-Y lo último que estamos viendo; a propósito de las comunas, bueno, son elementos traídos por los cabellos que, al final, no terminan de cuajar, y mucho menos ahora cuando el gobierno está completamente débil.

¿Se pudiera considerar que las comunas se han convertido en aparatos de terror y de chantaje?

-De acuerdo a la propuesta teórica, los consejos comunales que cubren un territorio y se ponen de acuerdo para realizar actividades conjuntas; desde ese punto de vista teórico, obviamente, el terrorismo no está presente.

-Donde está presente no el terrorismo sino el chantaje, como tú dices, esto es, las imposiciones gubernamentales; en que si las personas que trabajan en comunas no son afiliadas al gobierno; el gobierno no las reconoce. Eso sucede con los consejos comunales de Chacao, con decirte algo.

-Pero también, aparte de no reconocerlos, utiliza a las comunas como un mecanismo de presión y una excusa para no profundizar en otros aspectos; que han sido claves dentro del mismo programa gubernamental. ¿Cómo se entiende que habiendo sido las cooperativas la punta de lanza del proceso de Chávez, hoy por hoy no se quiere saber nada de cooperativas? ¿Qué pasó entonces con esas 413 mil cooperativas constituidas hasta noviembre de 2013?

-Se montaron 4 millones de venezolanos en “un barco” sin llegar a ningún sitio: todos embarcados por Chávez. Al final lo que pasó es que cuando todos estaan montados en ese “barco”, Chávez propone cambiarlo por el de las comunas. De verdad que eso fue una cuestión improvisada. Eso no tiene ningún otro calificativo: improvisación permanente.

La política de las expropiaciones también perseguía un fin social; a partir del tema de la ociosidad de las unidades productivas. ¿Qué piensa usted?

-Las expropiaciones de este gobierno no han respondido a un criterio político determinado. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años sesenta Fidel Castro sacó dos Decretos y expropió más de 400 empresas de un solo golpe. Pero todas tenían un filón: estaban apuntando a romper, de alguna manera, con la burguesía cubana y con las empresas extranjeras que en ese país dominaban alguna parte del espectro económico.

-En el caso de Venezuela todo se ha venido dando por cuentagotas. Chávez nunca tuvo un programa definido: ni en su programa de gobierno ni como gobierno, propiamente, para efectos de expropiar.

-El Plan de la Nación, elaborado por su maestro Jorge Giordani, nunca fue considerado como tal y mucho menos por Maduro. Chávez, por lo menos, le hacía caso a Giordani por haber sido su supuesto tutor de la tesis que iba a terminar en la maestría de ciencias políticas en la Santa María. Pero ese Plan nunca realmente sirvió para algo.

-Al no haber una direccionalidad en torno al proceso de expropiación; lo que vemos – un término que utilicé antes – es improvisación. Por ejemplo, ¿qué pasó con Venepal? Venepal no fue sino una gran excusa del gobierno, para ponerle la mano a una empresa que tenía galpones, para traer cubanos y alojarlos allí; una pista de aterrizaje para transitar con qué tipo de avionetas y un puerto bien ubicado. ¿Entonces, cuál era la intención de apropiarse de Venepal? Era simplemente apoderarse de sus activos sin obedecer a ningún tipo de desarrollo.

-¿Qué pasó finalmente con esta empresa? El gobierno le propuso a sus trabajadores que crearan una cooperativa, a la cual le iba a dar el 49% de las acciones, mientras se reservaba el 51%, sólo que nunca el gobierno se las reconoció. A los seis meses vimos nosotros a los trabajadores reclamando que, ya que no les había reconocido esas acciones; bueno, que regresaran al sistema anterior, y punto: les convenía más ser sindicalistas, que estar en la onda de una cooperativa completamente falsa. Ese es el problema de las expropiaciones.

¿Cuál fue el resultado de la expropiación de las fincas?

-Que nunca se conservaron como unidades de producción. Todo lo contrario, se le daba a los campesinos, por supuesto, seguidores del gobierno para que lo parcelaran, y entonces esos grandes hatos, en lugar de ser unidades productivas de gran tamaño y buen nivel de producción, se convirtieron en simples parcelas, manejadas de manera tradicional por el campesino venezolano: el autoconsumo fundamentalmente, y la casita del campesino: más nada.

-En algunos casos; porque en otros casos se perdió el sentido económico de esa finca.

Asimismo, fueron expropiadas empresas que se dedicaban a la fabricación de harina de maíz. ¿Qué nos puede decir al respecto?

-Bueno, Lorenzo Mendoza fue muy claro cuando le demostró a Maduro que el Grupo Polar era capaz de manejar esas 16 ó 17 empresas, productoras de maíz que el gobierno no podía. ¿Por qué el gobierno no le ha metido la mano al Grupo Polar? Porque sabe que es incapaz de manejar; tanto la producción de harina de maíz como la producción de la cervecita Polar, y podemos imaginarnos al pueblo venezolano sin la célebre Harina Pan y sin la cervecita Polar. Sería el fracaso más estruendoso que este gobierno pudiera tener. Por eso no les ha metido la mano a estas empresas. Ni se las va a meter.

Eso significa que ha fracaso el modelo de empresa socialista. ¿No le parece?

-Por empresa socialista uno debería entender aquellas organizaciones constituidas en función de un planteamiento estratégico de desarrollo sobre bases socialistas, y acá no hay ninguno de estos elementos.

-En Venezuela tenemos un capitalismo salvaje de Estado. El peor patrono del planeta es el gobierno venezolano. Es dueño de las grandes empresas; empezando por Pdvsa; que tiene el 96% de los ingresos del país más todas las empresas de Guayana y otras más, y es incapaz siquiera de actualizar los contratos de trabajo de los obreros y trabajadores de estas empresas.

-Se trata de un capitalismo de Estado. El gobierno ha utilizado mecanismos capitalistas para un supuesto socialismo del siglo XXI; que ni es socialismo ni es siglo XXI; porque no estamos sino en el siglo XVIII, de acuerdo a la mentalidad de ellos.

